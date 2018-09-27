Корреспондент Haaretz: спасибо, Россия-матушка, что поставила Израиль на место

В последние годы Израиль «вышел из-под контроля», беспрепятственно патрулируя воздушное пространство Ливана и бомбя территорию Сирии, пишет корреспондент Haaretz Гидеон Леви. России, которая после инцидента с Ил-20 решила отправить в Сирию комплексы С-300, удалось «обуздать» Израиль, продемонстрировав ему рамки дозволенного, считает журналист.

«Из-за туч пробивается луч надежды: кто-то устанавливает рамки дозволенного для Израиля. Впервые за многие годы другое государство ясно даёт понять Израилю, что у его влияния есть границы, что ненормально делать всё, что ему вздумается, что он не один участвует в игре, что Америка не может всегда прикрывать его и что он не может причинять вред бесконечно», — пишет корреспондент Haaretz Гидеон Леви.

По мнению журналиста, Израилю как воздух нужны подобные ограничения. В последние годы «высокомерие» и геополитическая обстановка позволили стране «выйти из-под контроля». Её самолёты могли патрулировать воздушное пространство Ливана, словно своё собственное, и бомбили Сирию. Её войска периодически уничтожают Газу, держат её в «бесконечной осаде» и продолжают «оккупировать» западный берег реки Иордан.

«Внезапно кто-то встал и заявил: «А ну-ка прекрати. По крайней мере в Сирии, всё, хватит». Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребёнка, которого давно никто не усмирял», — подчёркивает автор статьи.

По его словам, российский ответ вызвал «оцепенение» у Израиля, что лишь показало, насколько страна нуждается в «ответственном взрослом, способном её обуздать». Ведь на протяжении десятилетий она не сталкивалась с таким «странным феноменом».

Весной агентство Bloomberg цитировало бывших и действующих израильских чиновников, которые грозили, что ВВС страны разбомбят С-300, если Россия поставит комплексы Сирии. Но теперь голоса тех, кто выступал с «пустой бравадой», поутихли, отмечает Леви.

На взгляд журналиста, любое государство имеет право обладать ПВО, в том числе Сирия, и никто не должен силой лишать его такой возможности. Но эта простая правда звучит для израильских властей как что-то «несусветное». Они привыкли считать суверенитет других стран «бессмысленным», а свой собственный — «священным» и «наивысшим». Они «безнаказанно» вмешивались в дела региона, прикрываясь настоящими или выдуманными опасениями о национальной безопасности. Но всё это неожиданно натолкнулось на российское нет, которое вернуло Израиль к реальности.

Это произошло весьма кстати. Когда Израиль «пребывал на седьмом небе от счастья» из-за того, что США перенесли посольство в Иерусалим и сократили финансирование UNRWA (Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), со стороны Москвы прозвучало предупреждение. Возможно, это хотя бы немного сбалансирует «интоксикацию властью», которая овладела страной в последние годы, и оно начнёт «умнеть и восстанавливаться». Более того, Россия непреднамеренно может оказаться для Израиля «лучше, чем вся эта безумная разлагающая поддержка, которую он получает от действующей американской администрации и её предшественников», рассуждает Леви.

«Россия продемонстрировала миру способ обращения с Израилем, используя только тот язык, который он понимает. Пусть те, кто действительно заботится о благополучии Израиля и справедливости, выучат, как это делается: только с применением силы», — полагает автор статьи.

По мнению журналиста, только когда Израиль наказывают и заставляют платить по счетам, он поступает правильно. Его ВВС хорошенько задумаются, прежде чем начинать в Сирии очередную бомбардировку, «важность которой, если она вообще существует, неясна».

«Если бы подобное российское nyet также нависло над небесами Газы, удалось бы избежать так много бесполезных смертей и разрушений. Если бы международные силы дали отпор с израильской оккупацией, она бы закончилась давным-давно. Вместо этого у нас Дональд Трамп в Вашингтоне и жалкие осуждения со стороны ЕС из-за выселения жителей Хан-аль-Ахмара», — заключает Гидеон Леви.