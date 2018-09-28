Guardian: Нетаньяху нашёл у Ирана «секретный ядерный склад» и обвинил Европу в «умиротворении»

Биньямин Нетаньяху в очередной раз обвинил Иран в наличии секретных ядерных объектов. Выступая на Генассамблее ООН, премьер-министр Израиля призвал ужесточить санкции против Тегерана и раскритиковал Европу, выступающую против этих ограничений, сообщает The Guardian.

Выступая на Генассамблее ООН, Биньямин Нетаньяху вновь обвинил Иран в секретной разработке ядерного оружия. Израильский премьер-министр призвал ввести новые санкции против Тегерана и раскритиковал европейских лидеров, выступающих против этих ограничений, пишет The Guardian.

По словам издания, как и во время предыдущих презентаций, Нетаньяху имел при себе визуальное подспорье, чтобы проиллюстрировать свои заявления. Он продемонстрировал снимок со спутника и фотографию «с непримечательной стеной и металлическими воротами», за которыми, по его словам, находился «секретный» иранский объект.

Израильский лидер описал это здание как «секретный склад для хранения огромного количества материала тайной ядерной программы Ирана». Он не раскрыл дополнительных подробностей, но сообщил, что иранские власти якобы «разнесли 15 килограммов радиоактивных материалов по улицам Тегерана в попытке избавиться от них», и посоветовал местным чистильщикам ковров проверить изделия на радиоактивность.

Издание напоминает, что в 2015 году Тегеран согласился свернуть ядерную программу в обмен на облегчение санкций. В рамках Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) иранское правительство демонтировало центрифуги и реактор, а также экспортировало большую часть своих запасов обогащённого урана.

С 2015 года Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) неоднократно подтверждало, что Иран выполняет требования СВПД. Но Нетаньяху призвал главу надзорного органа Юкию Амано проверить склад, на который вышла израильская разведка.

«Поступите правильно. Сейчас же поезжайте и проинспектируйте этот ядерный склад», — потребовал премьер-министр.

Ранее Дональд Трамп пошёл против своих европейских союзников, объявив о выходе США из соглашения и призвав восстановить ограничения против Ирана. Но американский президент «оказался в изоляции», потому что другие члены Совбеза ООН выразили поддержку СВПД, напоминает издание.

Нетаньяху похвалил Трампа и осудил европейские государства, обвинив их в потворстве Ирану. Таким образом он чётко дал понять, что намеренно проводит исторические параллели с неспособностью Британии и Франции дать своевременный отпор нацистской Германии, считает The Guardian.

«Я только что использовал серьёзное слово — «умиротворение». Я неохотно использую его, но, к сожалению, именно это мы сейчас вновь наблюдаем в Европе», — подчеркнул премьер-министр Израиля.

«Я — сын историка. Я должен спросить: неужели история ничему не научила европейских лидеров? Проснутся ли они когда-нибудь?» — риторически поинтересовался политик.

«Для иранского правительства речь Нетаньяху — всего лишь помпезный спектакль», — считает Холли Дагрес, эксперт по ирано-американским отношениям. К несчастью для израильского министра, его речь на Генассамблее ООН не произвела ожидаемого впечатления на «основную аудиторию», Соединённые Штаты, потому что выступление происходило на фоне скандала вокруг кандидата на пост федерального судьи Бретта Кавано, отмечает эксперт.