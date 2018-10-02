Times of Israel: С-300 в Сирию доставляют крупнейшие в мире самолёты

Российский военно-транспортный самолёт Ан-124 был несколько раз замечен на российско-сирийском маршруте, передаёт The Times of Israel. Издание отмечает, что с четверга Россия использует Ан-124 для поставок в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300.
Для осуществления поставок зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию, начавшихся на прошлой неделе, Россия использует крупнейшие в мире военно-транспортные самолёты Ан-124 «Руслан», сообщает The Times of Israel.
Из мониторинговых данных следует, что Ан-124 был несколько раз замечен на российско-сирийском маршруте. Первый российский самолёт совершил посадку на авиационной базе Хмеймим в четверг.
О начале поставок С-300 в Сирию сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в ООН. Он подчеркнул, что меры, которые предпринимает Россия, будут направлены на то, «чтобы гарантировать 100-процентную безопасность наших военных, нашего контингента в Сирии».
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