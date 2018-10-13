Bloomberg: Россия призывает Европу перестать преклоняться перед Вашингтоном и помочь восстановить Сирию

Россия призывает Германию и Францию порвать с США и оказать помощь в деле восстановления Сирии с тем, чтобы беженцы смогли вернуться домой, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление старшего советника российского правительства Виталия Наумкина. По его словам, Россия сосредоточена на усилиях по организации саммита по Сирии в Турции с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, но этому плану препятствуют европейские требования по осуществлению процесса передачи власти в Сирии.

Россия призывает Германию и Францию порвать с США и оказать помощь в деле восстановления Сирии с тем, чтобы беженцы смогли вернуться домой, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление старшего советника российского правительства Виталия Наумкина.

По словам Наумкина, существует мало шансов на заключение сделки с США, которые теперь обещают оставить войска в Сирии до тех пор, пока оттуда не уйдёт Иран. Россия сосредоточена на усилиях по организации саммита по Сирии в Турции с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Этому плану препятствуют европейские требования по осуществлению процесса передачи власти в Сирии.

«Я не понимаю, почему Европа должна всегда преклоняться перед Вашингтоном, — отметил Наумкин. — Если Европа считает, что возможно избавиться от Асада и сделать так, чтобы к власти пришли какие-нибудь умеренные оппозиционные силы, она живёт в мире фантазий. Если к власти придут радикалы, они перережут глотки всему населению».

Ни одна европейская страна не поддержала российскую политику по Сирии. По мнению Владимира Путина, это повышает риск затяжного кризиса. Как пишет издание, его военное вмешательство в Сирию укрепило позиции Башара Асада. Однако послевоенная реконструкция Сирии оценивается ООН в $250 млрд., а западные державы отвергают призывы России внести свою лепту.

«Почему бы не помочь людям вернуться в Сирию, пускай даже в районы, находящиеся под контролем правительства?» — заявил Наумкин. Он также призвал европейские страны к восстановлению домов, школ, больниц и дорог.

По словам одного из французских дипломатов, Франция не будет присутствовать на саммите в Турции, если не будет гарантии того, что будет достигнут прогресс в осуществлении политического перехода.

Как утверждает издание, позиция России заключается в том, что устранение Асада может привести к разрыву страны на части и что поддерживаемые ООН мирные переговоры в Женеве могут в лучшем случае поспособствовать постепенному процессу разделения власти, утверждает Наумкин. По его мнению, альтернативы Асаду, которая могла бы с лёгкостью победить, если бы свободные выборы были назначены на завтра, не существует.

Некоторые средства на восстановление могут прийти с Востока. Китай заявил, что он готов внести свой вклад, и есть признаки сближения между Асадом и некоторыми богатыми арабскими государствами Персидского залива, которые поддерживали его военных противников.

Тем не менее, по словам Наумкина, решающее значение имеют энергетические ресурсы северо-восточной части Сирии, оккупированной США, так как это основной источник дохода Сирии, пишет Bloomberg.

«Чтобы выжить, Асаду необходима нефть», — отметил советник.