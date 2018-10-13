Bloomberg: Россия призывает Европу перестать преклоняться перед Вашингтоном и помочь восстановить Сирию

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Telegraph: большинство политических троллей в Facebook — американцы, а не русские Daily Telegraph
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СМИ: Трамп рассматривает кандидатуру посла США в Канаде на должность постпреда в ООН
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постпреда страны в ООН. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Лавров: Россия заинтересована в расширении культурно-гуманитарных связей с Египтом
Россия заинтересована в расширении культурно-гуманитарных связей с Египтом, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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Трамп рассказал о возможной встрече с освобождённым пастором Брансоном
Американский пастор Эндрю Брансон, который был осуждён судом в Турции, но отпущен с учётом отбытого срока, намерен встретится в субботу, 13 октября, с президентом США Дональдом Трампом.
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Антонов заявил о готовности России продолжать диалог с США
Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Трамп намерен обсудить с королём Саудовской Аравии исчезновение журналиста Хашукджи
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует позвонить королю Саудовской Аравии Аравии Сальману бен Абдель-Азиз Аль Сауду, чтобы обсудить пропажу журналиста Джамаля Хашукджи.
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В Белом доме приветствовали освобождение американского пастора Брансона
Соединённые Штаты приветствуют освобождение американского пастора Эндрю Брансона, говорится в сообщении Белого дома.
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Антонов: Россия готова остановить визовую войну с США на основе взаимности
Россия готова остановить визовую войну с Соединёнными Штатами на основе взаимности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Глава FIA Тодт рассказал, что навещает Шумахера как минимум несколько раз в месяц
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о своих визитах к легендарного немецкому пилоту, семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру, которые на протяжении последних нескольких лет восстанавливается после тяжёлой травмы.
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В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Гватемале зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.
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Российские пловцы Колесников и Егорова завоевали золото на юношеских ОИ
Россияне Климент Колесников и Полина Егорова стали победителями соревнований по плаванию на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.
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Пять российских фигуристок выступят в финале юниорского Гран-при
По итогами семи этапов серии Гран-при по фигурному катанию определились имена россиянок, квалифицировавшихся в финал соревнований.
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Глава Минобороны Португалии подал в отставку
Глава Минобороны Португалии Жозе Азереду Лопеш заявил о решении уйти в отставку.
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Дубль Лукаку принёс сборной Бельгии по футболу победу над Швейцарией в матче Лиги наций
Сборная Бельгии по футболу одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Антонов прокомментировал ситуацию вокруг КНДР
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что у Москвы вызывает беспокойство тот факт, что ни одна ядерная боеголовка КНДР пока не уничтожена.
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Сборные Хорватии и Англии по футболу сыграли вничью в матче Лиги наций
Сборные Хорватии и Англии по футболу сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Порошенко анонсировал массовую благодарственную молитву
Президент Украины Пётр Порошенко поддержал инициативу провести благодарственную молитву за предоставление автокефалии украинской церкви.
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Кадыров заявил, что в «Ахмате» готовы трудоустроить Кокорина и Мамаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что грозненский футбольный клуб «Ахмат» готов трудоустроить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных по делу о хулиганстве и побоях.
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СМИ сообщили о гибели 16 человек при взрыве нефтепровода в Нигерии
В нигерийском штате Абия погибли по меньшей мере 16 человек в результате взрыва нефтепровода, сообщает издание Premium Times со ссылкой на местных официальных лиц.
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Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Линце, обыграв Павлюченкову
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над соотечественницей Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
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Сборная Бразилии по футболу обыграла Саудовскую Аравию в контрольном матче
Сборная Бразилии по футболу одержала победу над национальной командой Саудовской Аравии в контрольном матче.
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Болтон назвал примерные сроки второго саммита США и КНДР
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, вероятнее всего, состоится через два-три месяца, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
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СМИ сообщили подробности соглашения Анри с «Монако»
Тренер сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года в России Тьерри Анри и французский футбольный клуб «Монако» согласовали условия контракта.
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Освобождённый в Турции американский пастор вылетел на родину
Американский пастор Эндрю Брансон, который был осуждён судом в Турции, но отпущен с учётом отбытого срока, вылетел на родину, сообщает NTV.
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Салах забил за сборную Египта прямым ударом с углового в матче квалификации Кубка Африки
Нападающий сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах забил мяч прямым ударом с углового в матче квалификации Кубка Африки с национальной командой Свазиленда.
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Аваков и представители церкви на Украине договорились не допустить религиозной вражды
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий Зоря договорились о координации действий для того, чтобы избежать религиозной вражды в стране. Об этом сообщается на сайте украинского МВД.
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Совет FIA утвердил календарь «Формулы-1» на 2019 год
Совет Международной автомобильной федерации (FIA) утвердил календарь этапов «Формулы-1» на сезон 2019 года.
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Эр-Рияд приветствует согласие Анкары на совместное расследование исчезновения журналиста
Эр-Рияд поприветствовал согласие Анкары на совместное расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи.
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ЦСКА по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию с автокефалией на Украине
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию вокруг православной церкви на Украине на фоне решения по автокефалии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Дубль Дацюка помог СКА победить «Северсталь» в матче КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Трамп посетит пострадавшие от урагана «Майкл» штаты
Президент США Дональд Трамп намерен посетить штаты Флорида и Джорджия, пострадавшие от урагана «Майкл».
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«Химки» проиграли «Олимпиакосу» в матче баскетбольной Евролиги
Подмосковные «Химки» потерпели поражение от греческого «Олимпиакоса» в матче первого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
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В Совфеде пообещали симметричный ответ Британии в ситуации с визами
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что если не удастся договориться по вопросу об отказе Лондона выдавать визы российским дипломатам, то Москва примет симметричные меры. Об этом сообщает РИА Новости.
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В Кировской области задержали подозреваемого в похищении четырёхлетнего ребёнка
В Кировской области задержали жителя Пензы, подозреваемого в похищении четырёхлетней девочки. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Пензенской области.
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Российская яхтсменка Резникова завоевала бронзу юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе
Россиянка Яна Резникова заняла третье место в соревнованиях по парусному спорту в классе Techno 293 на юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе.
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Голодец оценила готовность Калининградской области к созданию культурно-образовательного центра
Вице-премьер России Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, руководители федеральных культурно-образовательных учреждений, а также заместители председателей правительства Калининградской области Илья Баринов и Гарри Гольдман посетили музыкальный колледж имени Рахманинова, музыкальные школы и музеи в столице региона. Об этом сообщает «Янтарный край».
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Автоэксперт прокомментировал ужесточение правил восстановления водительских прав
Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с RT прокомментировал введение новых условий для возврата водительских прав. Удостоверение гражданину может быть возвращено после того, как он предъявит квитанции об оплате всех штрафов за нарушения правил дорожного движения.
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Кадыров объявил о примирении Нурмагомедова и Тимати
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о примирении чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и известного рэп-исполнителя Тимати (Тимура Юнусова).
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Эксперт прокомментировал слова Порошенко об оружии в Донбассе
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал призыв украинского лидера Петра Порошенко к ВСУ в Донбассе в качестве ответных мер применять любое имеющееся в распоряжении оружие.
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Экс-тренер молодёжной сборной России Кирьяков прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева
Бывший тренер молодёжной сборной России и тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Уволенная глава саратовского Минтруда в 2017 году заработала почти 2,3 млн рублей
Министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, отправленная в отставку после своих слов о преимуществах жизни на прожиточный минимум в 3,5 тыс. рублей, согласно декларации за 2017 год, заработала 2 296 019,26 рубля, следует из документов, опубликованных на сайте правительства области.
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Гол Чалова помог молодёжной сборной России разгромить Македонию в матче квалификации ЧЕ-2019
Молодёжная сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Македонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2019 среди игроков до 21 года.
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В Госдуме оценили новые условия для возврата прав водителям
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с RT прокомментировал введение дополнительных условий для возврата автовладельцам водительских прав. Удостоверение гражданину может быть возвращено лишь после того, как он предъявит квитанции об оплате им всех штрафов за нарушения правил дорожного движения.
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Эрик Робертс заявил о готовности приехать в Крым
Американский актёр Эрик Робертс в беседе с ФАН заявил о готовности приехать в Крым.
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Дацюк набрал 100-е очко в составе ХК СКА
Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк достиг отметки в 100 набранных очков в составе санкт-петербургской команды.
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В ПСЖ прокомментировали информацию о возможном договорном характере матча ЛЧ с «Црвеной Звездой»
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» выступил с заявлением относительно информации о возможном договорном характере матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской «Црвеной Звездой».
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Лукашенко показал Путину малую родину
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили малую родину белорусского лидера, передаёт БЕЛТА.
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«Металлург» объявил о подписании контракта с американским хоккеистом Шором
Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» объявил о подписании контракта с американским нападающим Ником Шором.
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В Петербурге планируют установить памятник поэту Михаилу Дудину
В Санкт-Петербурге планируют установить памятник поэту, журналисту, военному корреспонденту Михаилу Дудину, сообщает Inforeactor.
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«Роскосмос» планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя
«Роскосмос» планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя, об этом сообщается на сайте компании.