Los Angeles Times: Россия и Турция пытаются избежать кровопролития в Идлибе

Россия и Турция работают над тем, чтобы избежать «кровавой бани» в последнем крупном бастионе сирийских повстанцев — провинции Идлиб, пишет Los Angeles Times.

Пока «самый многообещающий шанс» состоит в том, чтобы уговорить десятки тысяч боевиков сложить оружие. Эта работа легла на плечи Анкары, которой в самый последний момент удалось договориться с Москвой о том, чтобы сирийское правительство пока отказалось от своих планов по наступлению на Идлиб с целью вернуть провинцию под свой контроль и закончить затянувшийся вооружённый конфликт.

Согласно достигнутым договорённостям, все повстанцы должны до 10 октября сдать тяжёлые вооружения для создания демилитаризованной зоны. Эта зона должна остаться под контролем более умеренного альянса — «Фронта национального освобождения», поддержку которому оказывает Анкара.

«Но всё это может быть попыткой принять желаемое за действительное. Обе крупные повстанческие группировки дали понять, что они не желают сдавать оружие», — говорится в статье.

Официальный представитель «Фронта национального освобождения» Наджи Мустафа заявил, что никакой передачи оружия не будет. Он также добавил, что патрулировать буферную зону будет позволено только Турции. Российским и правительственным военным, по его словам, будет запрещено участвовать в подобных патрулях.

Это, как отмечает издание, идёт вразрез с намерением Дамаска «отбить каждую пядь» земли.

Соглашение о приостановке наступления на Идлиб было заключено 17 сентября в городе Сочи на встрече между лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, напоминает Los Angeles Times.

Возвращение провинции Идлиб сирийскому правительству будет выгодно Москве, поскольку приблизит выход России из вооружённого конфликта в Сирии. Кроме того, российская сторона надеется на то, что мирное урегулирование ситуации с Идлибом выльется в выделение западным донорами миллиардов долларов в качестве помощи на восстановление страны, что может стать неожиданной удачей для российских компаний.

Среди иностранных государств, причастных к ситуации вокруг Идлиба, у Турции, возможно, больше всего поставлено на карту, поясняет издание. Анкара пытается избежать массового притока беженцев в Турцию, опасаясь, что вместе с беженцами в страну могут проникнуть джихадисты, которые представляют угрозу для её безопасности. На данный момент турецкие власти перекрыли границу с Сирией, чтобы убедить повстанцев разоружиться, говорится в статье.