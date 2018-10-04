Los Angeles Times Оригинал

Los Angeles Times: Россия и Турция пытаются избежать кровопролития в Идлибе

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Москва и Анкара предпринимают попытки избежать «кровавой бани» в провинции Идлиб, которая находится под контролем оппозиционных Дамаску сил, пишет Los Angeles Times. Как отмечает издание, в настоящее время боевиков пытаются убедить сдать оружие для создания демилитаризованной зоны.
Los Angeles Times: Россия и Турция пытаются избежать кровопролития в Идлибе
Reuters
Россия и Турция работают над тем, чтобы избежать «кровавой бани» в последнем крупном бастионе сирийских повстанцев — провинции Идлиб, пишет Los Angeles Times.
 
Пока «самый многообещающий шанс» состоит в том, чтобы уговорить десятки тысяч боевиков сложить оружие. Эта работа легла на плечи Анкары, которой в самый последний момент удалось договориться с Москвой о том, чтобы сирийское правительство пока отказалось от своих планов по наступлению на Идлиб с целью вернуть провинцию под свой контроль и закончить затянувшийся вооружённый конфликт.
 
Согласно достигнутым договорённостям, все повстанцы должны до 10 октября сдать тяжёлые вооружения для создания демилитаризованной зоны. Эта зона должна остаться под контролем более умеренного альянса — «Фронта национального освобождения», поддержку которому оказывает Анкара.
 
«Но всё это может быть попыткой принять желаемое за действительное. Обе крупные повстанческие группировки дали понять, что они не желают сдавать оружие», — говорится в статье.
  
Официальный представитель «Фронта национального освобождения» Наджи Мустафа заявил, что никакой передачи оружия не будет. Он также добавил, что патрулировать буферную зону будет позволено только Турции. Российским и правительственным военным, по его словам, будет запрещено участвовать в подобных патрулях.
 
Это, как отмечает издание, идёт вразрез с намерением Дамаска «отбить каждую пядь» земли.
 
Соглашение о приостановке наступления на Идлиб было заключено 17 сентября в городе Сочи на встрече между лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, напоминает Los Angeles Times.
 
Возвращение провинции Идлиб сирийскому правительству будет выгодно Москве, поскольку приблизит выход России из вооружённого конфликта в Сирии. Кроме того, российская сторона надеется на то, что мирное урегулирование ситуации с Идлибом выльется в выделение западным донорами миллиардов долларов в качестве помощи на восстановление страны, что может стать неожиданной удачей для российских компаний.
 
Среди иностранных государств, причастных к ситуации вокруг Идлиба, у Турции, возможно, больше всего поставлено на карту, поясняет издание. Анкара пытается избежать массового притока беженцев в Турцию, опасаясь, что вместе с беженцами в страну могут проникнуть джихадисты, которые представляют угрозу для её безопасности. На данный момент турецкие власти перекрыли границу с Сирией, чтобы убедить повстанцев разоружиться, говорится в статье.
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Los Angeles Times США Северная Америка
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