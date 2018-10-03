Die Presse: вопросы бизнеса сыграют главную роль на встрече Курца и Путина

В Санкт-Петербурге пройдёт выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена», на которой будут присутствовать канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин, cообщает Die Presse. На более позднее время запланированы рабочие переговоры двух политиков. Вена настояла на сбалансированном наборе тем для обсуждения, но главной, по-видимому, будет бизнес, полагает австрийское издание.
Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин примут участие в открытии выставки «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена» в Эрмитаже, сообщает Die Presse. Это уже четвёртая встреча политиков в этом году, отмечает австрийское издание. Курц приезжал в Москву в феврале, в июне состоялся ответный визит главы Кремля. Также они виделись на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карины Кнайсль, напоминает автор статьи.
В государственной канцелярии подчёркивают, что встреча носит политический характер, и говорят, что после церемонии открытия выставки Путин и Курц проведут рабочие переговоры. Они пройдут прямо в Эрмитаже. Канцлер Австрии планирует обсудить с российским президентом события на Украине и в Сирии.
Австрия относится к числу тех стран ЕС, которые выступают против изоляции Кремля, продолжает издание. В Вене выступают за «диалог на равных» с Россией и постепенную отмену санкций при условии наличия прогресса в урегулировании украинского конфликта. В ЕС к мягкой позиции Австрии сложилось противоречивое отношение. Британцы, поляки и скандинавы обвиняют Вену в том, что она слишком дружелюбно относится к России.
На встрече в Санкт-Петербурге будет сбалансированный набор тем, что было очень важно для Австрии: «будет немножко культуры, немножко политики и, конечно же, немножко бизнеса». Вена видит себя в роли посредника, выступающего от лица Брюсселя, Москва же предпочитает говорить о торговле. «Косвенно эта тема играет главную роль и на этом визите. Ведь спонсорами выставки выступают OMV и «Газпром», — подчёркивает издание.
В Санкт-Петербург также прибудет глава австрийского концерна. У него запланирована встреча с президентом Путиным и главой «Газпрома» Алексеем Мюллером. Накануне визита Кремль сообщил о наличии «конкретных планов» по расширению торгового и инвестиционного сотрудничества в различных сферах. Впрочем, в OMV эти заявления пока никак не прокомментировали.
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