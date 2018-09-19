ORF: разыскиваемый в Австрии «взломщик в трусах» оказался украинцем

Австрийская полиция наконец-то поймала взломщика, разыскиваемого в течение более чем двух месяцев, сообщает ORF. Им оказался 28-летний украинец. Отличительная особенность его преступления заключалась в том, что в момент его совершения он был одет в одни только трусы. Почему он пошёл на противоправные действия именно в таком виде, мужчина объяснить не смог, отмечает австрийский телеканал.

Ещё одного взломщика поймали. Через два с половиной месяца после взлома в городе Зальцбург полиция нашла предполагаемого преступника. По имеющейся информации, во время совершения преступления в июне на 28-летнем мужчине были надеты только одни трусы.

Следы, обнаруженные на месте преступления, привели к 28-летнему украинцу, который теперь находится в следственном изоляторе тюрьмы Вельса. Сначала мужчина отрицал свою вину, но, в конце концов, признал, что вломился в квартиру в районе Леен, чтобы там переночевать.

Хозяйка квартиры заявила, что она недосчиталась драгоценностей и различных предметов на сумму приблизительно 1300 евро, которые украинец, по-видимому, украл. Мужчина так и не смог объяснить полиции, почему во время преступления на нём были только трусы.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2018 года.