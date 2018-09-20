Marianne: ЕС идёт на уступки сторонникам жёстких мер — контроль за депортацией мигрантов будет усилен

Накануне «неофициального» саммита ЕС в Зальцбурге глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обнародовал проект ужесточения европейской миграционной политики, сообщает Marianne. Документ предусматривает повышение контроля за депортацией нелегальных мигрантов на родину, а также изменение правил нахождения на территории ЕС для соискателей статуса беженцев. Как утверждается в статье, этот «усиленный арсенал» призван удовлетворить сторонников жёстких мер, таких как Себастьян Курц и Маттео Сальвини.

Накануне саммита ЕС в Зальцбурге, намеченного на 20 сентября, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил проект ужесточения законодательства и практики в отношении мигрантов, сообщает Marianne. Как отмечает издание, вопросы миграции станут одной из ключевых тем предстоящего «неофициального» саммита, и предложения Юнкера «не могут не обрадовать» сторонников жёстких мер внутри ЕС, таких как премьер-министр Австрии Себастьян Курц или министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Брюссель предлагает утвердить на европейском уровне «новые ужесточённые правила» с целью «достичь эффективности в политике ЕС по возвращении (мигрантов на родину. — ИноТВ)». Речь идёт о внесении изменений в директиву «о возвращении» 2008 года и усилении репрессивных мер, которые позволят изменить существующее положение.

Как напоминает журнал, в 2017 году из 516 тыс. иностранных граждан, получивших приказ покинуть ЕС, в действительности было депортировано из Европы чуть менее 189 тыс. — то есть всего 36,6%. Кроме того, мигранты, прибывающие в контролируемые центры приёма, смогут содержаться в них «в течение нескольких недель» — пока их заявка на предоставление убежища не пройдёт проверку. Таким образом, приезжие больше не смогут покидать центры через несколько часов, всего лишь зарегистрировавшись (или не зарегистрировавшись вовсе). Иностранцы, не имеющие перспективы получения статуса беженцев, будут сразу же депортированы на родину.

Вдобавок к этому, срок пребывания в любой стране ЕС для соискателей статуса беженцев будет сведён к «минимуму» и ограничен тремя месяцами. А срок депортации в случае отказа от предоставления убежища будет сокращён до пяти дней.

При этом Еврокомиссия обещает, что новый «усиленный арсенал», призванный, по мнению издания, удовлетворить сторонников закрытия европейских границ, не изменит «гарантий, предусмотренных европейским правом относительно фундаментальных прав мигрантов».

Однако, как замечает журнал, в представленном Юнкером документе «не говорится ни слова» о «распределении» потока мигрантов между странами ЕС. Этот вопрос — самый «взрывоопасный». «Похоже, что был установлен принцип, согласно которому ни одну страну не могут вынудить принимать просителей убежища на своей территории», — полагает Marianne. Это хорошая новость для венгерского премьер-министра Виктора Орбана, но плохая — для Маттео Сальвини, замечает автор статьи, имея в виду призывы итальянского премьера к другим европейским странам «проявить солидарность» и принять часть беженцев у себя.

Позиция французских властей остаётся неизменной: «Солидарность не делится на части. Есть другие способы её продемонстрировать, кроме приёма (беженцев. — ИноТВ)». Это означает, что «упорствующие страны» могут заставить не только инвестировать средства в финансирование контролируемых центров приёма, но и предоставлять сотрудников новому агентству Frontex из числа собственных полицейских.

Комиссия надеется, что о соглашении — хотя бы частичном — будет объявлено на заседании Европейского совета в марте 2019 года — то есть всего за несколько недель до выборов в Европейский парламент.