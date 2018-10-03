WSJ: боевики начали отводить тяжёлое вооружение из буферной зоны в Идлибе

Сирийские боевики начали отводить тяжёлое вооружение из демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, которая создаётся в рамках соглашения между Москвой и Анкарой, пишет The Wall Street Journal. Территорию «тихо» покидают даже экстремисты, которые с самого начала выступали против условий российско-турецкого договора, сообщил изданию источник.

Во вторник сирийские боевики начали выводить тяжёлое вооружение из планируемой демилитаризованной зоны в «последнем оплоте оппозиции» — провинции Идлиб. Но соглашение, благодаря которому проводится эта передислокация, может быть досрочно расторгнуто из-за «неразберихи с его реализацией», пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что в прошлом месяце Россия и Турция договорились о создании буферной зоны между оппозицией и правительственными войсками в Идлибе. Таким образом им удалось предотвратить наступление Вооружённых сил «режима», которое могло обернуться гуманитарной катастрофой.

Соглашение предусматривает вывод тяжёлой техники и радикальных группировок из демилитаризованный зоны к 15 октября. В течение последних дней боевики отвели артиллерию, танки и бронетранспортёры на территорию, удерживаемую оппозицией, отмечает WSJ со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

«Для начала, тяжёлого оружия было немного, но мы начали его отводить», — сообщил изданию полковник Фатех Хассун. В настоящий момент этот бывший офицер сирийской армии командует поддерживаемой Турцией коалицией «Национальный фронт освобождения», в которую входят несколько повстанческих группировок.

В то же время повстанцы ставят под вопрос размер и положение демилитаризованной зоны. По их мнению, коридор будет полностью проходить внутри удерживаемой оппозицией территории, а не охватывать линию фронта. Поэтому они опасаются, что «жертвуют слишком многим».

Лидеры боевиков неоднократно встречались с представителями турецких спецслужб, чтобы внести ясность о границах буферной зоны. Кроме того, они настаивали на том, чтобы российские военные не патрулировали территорию, захваченную оппозицией.

Сразу после объявления договора о демилитаризованной зоне казалось, что одним из главных камней преткновения станет присутствие в Идлибе таких террористических группировок, как «Хайат Тахрир аш-Шам»*. И действительно, её представители незамедлительно выступили против сделки, увидев в ней попытку ослабить противников Асада. С аналогичной критикой выступили и другие экстремисты.

Тем не менее полковник Хассун настаивает, что несмотря на публичное осуждение, члены этих группировок также начали незаметно покидать демилитаризованную зону. «На публике говорится одно, а в действительности происходит совсем другое», — подчёркивает он.

Между тем существуют сомнения, что «режим Асада» будет соблюдать условия российско-турецкого договора. Ведь во время сирийского конфликта он «неоднократно нарушал соглашения о перемирии», утверждает The Wall Street Journal.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

