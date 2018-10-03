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WSJ: боевики начали отводить тяжёлое вооружение из буферной зоны в Идлибе

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Сирийские боевики начали отводить тяжёлое вооружение из демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, которая создаётся в рамках соглашения между Москвой и Анкарой, пишет The Wall Street Journal. Территорию «тихо» покидают даже экстремисты, которые с самого начала выступали против условий российско-турецкого договора, сообщил изданию источник.
WSJ: боевики начали отводить тяжёлое вооружение из буферной зоны в Идлибе
Reuters

Во вторник сирийские боевики начали выводить тяжёлое вооружение из планируемой демилитаризованной зоны в «последнем оплоте оппозиции»  провинции Идлиб. Но соглашение, благодаря которому проводится эта передислокация, может быть досрочно расторгнуто из-за «неразберихи с его реализацией», пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что в прошлом месяце Россия и Турция договорились о создании буферной зоны между оппозицией и правительственными войсками в Идлибе. Таким образом им удалось предотвратить наступление Вооружённых сил «режима», которое могло обернуться гуманитарной катастрофой. 

Соглашение предусматривает вывод тяжёлой техники и радикальных группировок из демилитаризованный зоны к 15 октября. В течение последних дней боевики отвели артиллерию, танки и бронетранспортёры на территорию, удерживаемую оппозицией, отмечает WSJ со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.    
 
«Для начала, тяжёлого оружия было немного, но мы начали его отводить»,  сообщил изданию полковник Фатех Хассун. В настоящий момент этот бывший офицер сирийской армии командует поддерживаемой Турцией коалицией «Национальный фронт освобождения», в которую входят несколько повстанческих группировок.
 
В то же время повстанцы ставят под вопрос размер и положение демилитаризованной зоны. По их мнению, коридор будет полностью проходить внутри удерживаемой оппозицией территории, а не охватывать линию фронта. Поэтому они опасаются, что «жертвуют слишком многим».
 
Лидеры боевиков неоднократно встречались с представителями турецких спецслужб, чтобы внести ясность о границах буферной зоны. Кроме того, они настаивали на том, чтобы российские военные не патрулировали территорию, захваченную оппозицией.
 
Сразу после объявления договора о демилитаризованной зоне казалось, что одним из главных камней преткновения станет присутствие в Идлибе таких террористических группировок, как «Хайат Тахрир аш-Шам»*. И действительно, её представители незамедлительно выступили против сделки, увидев в ней попытку ослабить противников Асада. С аналогичной критикой выступили и другие экстремисты.
 
Тем не менее полковник Хассун настаивает, что несмотря на публичное осуждение, члены этих группировок также начали незаметно покидать демилитаризованную зону. «На публике говорится одно, а в действительности происходит совсем другое»,  подчёркивает он.
 
Между тем существуют сомнения, что «режим Асада» будет соблюдать условия российско-турецкого договора. Ведь во время сирийского конфликта он «неоднократно нарушал соглашения о перемирии», утверждает The Wall Street Journal.  
 
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Wall Street Journal США Северная Америка
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