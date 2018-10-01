Le Monde: первая группировка повстанцев начала вывод войск из Идлиба

В соответствии с договорённостями, которые удалось достичь России и Турции, на северо-западе Сирии должна быть создана буферная демилитаризованная зона, и первая группировка повстанцев, по некоторым данным, уже начала выводить свои вооружения с той территории. Как пишет Le Monde, эта идея сложна в исполнении, но может отсрочить наступление на Идлиб.
Впервые после достижения соглашения о создании демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии одна из группировок повстанцев начала выводить свои силы, сообщает Le Monde со ссылкой на заявление Сирийского центра мониторинга прав человека.
По словам наблюдателей, вывод сил начался в воскресенье утром, и в том числе группировка «Файлак аш-Шам» вывозит свои тяжёлые вооружения: танки и орудия. Как отмечает автор статьи, это вторая по количеству вооружений группировка на севере Сирии, которая насчитывает от 8,5 до 10 тыс. боевиков.
Россия и Турция заключили между собой соглашение в Сочи, в соответствии с которым в Сирии должна быть создана демилитаризованная зона шириной в 15-20 км. Как отмечает издание, она поможет «на короткий срок отложить перспективу военного наступления сирийского режима».
Но при этом, пишет автор статьи, этот план предполагает отказ от тяжёлых вооружений, и его осуществление полностью зависит от согласия разных повстанческих и джихаддистских объединений. Так, вскоре после заявления Сирийского центра мониторинга прав человека коалиция повстанческих группировок категорически отвергла какой-либо вывод войск с этой территории. Однако наблюдатели стоят на своём: вооружения выводятся.
Сочинское соглашение должно создать некую буферную зону между территориями, которые контролируют повстанцы, и сирийским режимом. Однако, как отмечает автор статьи, до исполнения этой идеи ещё далеко, поскольку некоторые группировки уже заявили, что не станут покидать территорию, а другие ещё не огласили своего решения. Впрочем, новость о выводе «Файлак аш-Шам» пришла через три дня после того, как турецкие представители встречались с повстанцами, чтобы обсудить сочинские договорённости, отмечает Le Monde.
После поражения «Спартака» от «Ростова» в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) известный актёр и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров прочитал новое стихотворение, посвящённое главному тренеру московской команды Массимо Каррере.
Российские 49-я и 58-я армии, дислоцированные в Ставрополье, на Кубани, в Дагестане и Северной Осетии и на российской базе в Южной Осетии, подняты по тревоге в рамках большого двустороннего командно-штабного учения, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы российского Южного военного округа Вадима Астафьева.
После поражения «Спартака» от «Ростова» в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) бывший защитник красно-белых, а ныне эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что команда находится в игровом кризисе.
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать на два матча защитника клуба «Сочи» Никиту Щитова за удар арбитра в поединке регулярного чемпионата со «Слованом» из Братиславы.
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что главному тренеру команды Массимо Каррере не понравилось решение игроков о выборе полузащитника Дениса Глушакова капитаном красно-белых перед началом сезона-2018/19.
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение, что поражение москвичей от «Ростова» в матче девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) говорит о неспособности главного тренера красно-белых Массимо Карреры исправить ситуацию в команде.
Присутствие Соединённых Штатов в Афганистане лишь усугубило положение дел в регионе, а не привело к урегулированию ситуации, поэтому американцы потеряли «моральное и политическое право» действовать там, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал визит бывшего защитника лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джона Терри на матч девятого тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и «Ростовом».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о «ребрендеринге» британского Солсбери из-за того, что город стал ассоциироваться с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.