Le Monde: первая группировка повстанцев начала вывод войск из Идлиба

В соответствии с договорённостями, которые удалось достичь России и Турции, на северо-западе Сирии должна быть создана буферная демилитаризованная зона, и первая группировка повстанцев, по некоторым данным, уже начала выводить свои вооружения с той территории. Как пишет Le Monde, эта идея сложна в исполнении, но может отсрочить наступление на Идлиб.

Впервые после достижения соглашения о создании демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии одна из группировок повстанцев начала выводить свои силы, сообщает Le Monde со ссылкой на заявление Сирийского центра мониторинга прав человека.

По словам наблюдателей, вывод сил начался в воскресенье утром, и в том числе группировка «Файлак аш-Шам» вывозит свои тяжёлые вооружения: танки и орудия. Как отмечает автор статьи, это вторая по количеству вооружений группировка на севере Сирии, которая насчитывает от 8,5 до 10 тыс. боевиков.

Россия и Турция заключили между собой соглашение в Сочи, в соответствии с которым в Сирии должна быть создана демилитаризованная зона шириной в 15-20 км. Как отмечает издание, она поможет «на короткий срок отложить перспективу военного наступления сирийского режима».

Но при этом, пишет автор статьи, этот план предполагает отказ от тяжёлых вооружений, и его осуществление полностью зависит от согласия разных повстанческих и джихаддистских объединений. Так, вскоре после заявления Сирийского центра мониторинга прав человека коалиция повстанческих группировок категорически отвергла какой-либо вывод войск с этой территории. Однако наблюдатели стоят на своём: вооружения выводятся.

Сочинское соглашение должно создать некую буферную зону между территориями, которые контролируют повстанцы, и сирийским режимом. Однако, как отмечает автор статьи, до исполнения этой идеи ещё далеко, поскольку некоторые группировки уже заявили, что не станут покидать территорию, а другие ещё не огласили своего решения. Впрочем, новость о выводе «Файлак аш-Шам» пришла через три дня после того, как турецкие представители встречались с повстанцами, чтобы обсудить сочинские договорённости, отмечает Le Monde.