Hürriyet: Турция назвала соглашение по Идлибу последним шансом на мир в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка между Россией и Турцией по провинции Идлиб — это последний шанс на политическое урегулирование конфликта в Сирии, сообщает Hürriyet Daily News. При этом он подчеркнул, что сторонам не следует упускать представившуюся возможность.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение между Турцией и Россией по Идлибу — это «последний шанс» для политического решения конфликта в Сирии, сообщает Hürriyet Daily News.
«Нам не следует упускать эту возможность», — сказал турецкий министр после встречи в штаб-квартире ООН со своими коллегами из России и Ирана Сергеем Лавровым и Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Лавров назвал эту встречу «хорошей», но не стал сообщать никаких подробностей.
Чавушоглу подчеркнул, что мир и стабильность в охваченной войной стране нужно восстанавливать посредством политического процесса. По его мнению, сделку между Москвой и Анкарой следует использовать для ускорения этого самого политического процесса путём объединения режима Башара Асада и оппозиционных сил.
«Самый важный шаг, который мы можем предпринять в ближайший период, — учреждение конституционного комитета, — заявил глава МИД Турции. — Сегодня мы обменялись нашими точками зрения на вопрос о немедленном создании конституционного комитета».
Как напоминает Hürriyet Daily News, на прошлой неделе в ходе встречи между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Москва и Анкара договорились создать демилитаризованную зону в последнем оплоте оппозиции в Сирии — провинции Идлиб.
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