FAZ: Эрдоган призвал Германию вместе дать отпор США и их торговым войнам

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне своего визита в Берлин призвал Германию к разумному развитию двусторонних отношений и сотрудничеству на равных правах. В статье, опубликованной немецкой газетой Frankfurter Allgemeine, Эрдоган подчеркнул, что Германия и Турция должны совместными усилиями предотвратить разрушительные торговые войны, в которые затягивают мир безответственные действия американского правительства.

В свете драматичного развития событий на международной арене Германии и Турции сейчас крайне необходимо открыть новую страницу в их двусторонних отношениях и сконцентрироваться на обоюдных интересах, пишет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в статье, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine накануне визита турецкого лидера в Берлин. С его точки зрения, это важно в том числе и потому, что оба государства столкнулись с такими глобальными вызовами, как миграционный вопрос и проблема с беженцами, террористическая угроза и крепнущий меркантилизм.

Как подчёркивает Эрдоган в своей статье, Турция стремится продолжать развивать отношения с Германией и другими государствами на равных правах и на основе взаимного уважения. «Мы обязаны разумно продолжать наши отношения на базе обоюдных интересов и вдали от иррациональных опасений», — отмечает турецкий президент. Для этого он призывает держать открытыми все каналы диалога и сконцентрироваться на общих интересах, проблемах и угрозах.

«В особенности нынешний односторонний и далёкий от ответственности образ действий американского правительства всё больше заводит наш мир в фазу беспощадных торговых войн, которые повредят всем участникам, — пишет Эрдоган. — Германия как глобальное торговое государство и Турция, следующая ориентированной на экспорт модели роста, обязаны вместе, в сотрудничестве с другими осознающими свою ответственность государствами, предпринимать имеющие широкие перспективы шаги для защиты всех стран, чтобы предотвратить подобные разрушительные торговые конфликты».

Помимо этого, Турция стремится к реформированию Совета Безопасности ООН с учётом глобальных требований власти. Мир больше, чем пять стран, которые являются постоянными членами Совбеза, убеждён Эрдоган. Он настаивает на том, что этот институт в его нынешней форме оказался неспособен предотвратить военные конфликты, гражданские войны и даже этнические чистки, а в результате европейские страны заплатили высокую цену за недееспособность Совета Безопасности ООН — они столкнулись с терроризмом и потоками беженцев, вызванными сирийской войной.

Более того, правые радикальные партии и группировки набирают вес по всей Европе, а в некоторых странах ЕС даже входят в правительство. «Подъём правого радикализма и институционного расизма сегодня является крупнейшей опасностью для свободного демократического порядка в Европейском союзе и его идеала мирного сосуществования различных культур и религий», — уверяет турецкий президент. Эта ненависть особенно явно направлена против мусульман, и именно враждебность к исламскому миру представляет собой самое значительное препятствие в переговорах по принятию Турции в ЕС.

Между тем Турция вносит существенный вклад в обеспечение стабильности Германии и Европы в вопросах защиты от терроризма и урегулирования ситуации с беженцами. С начала сирийского кризиса Турция приняла миллионы беженцев и тем самым спасла сотни тысяч жизней, подчёркивает Эрдоган в своей статье. Из-за гражданских войн в Афганистане, Ираке, Палестине, Йемене, Сирии, Сомали и Ливии мир сейчас переживает крупнейший миграционный кризис со времён Второй мировой войны. Турция и её народ осознали свою ответственность перед лицом этого глобального кризиса, утверждает Эрдоган. «В этом отношении мы вместе с Россией, когда весь мир уже потерял надежду, добились соглашения по Идлибу, при помощи которого мы смогли предотвратить гуманитарную катастрофу и новую волну беженцев из Сирии, — продолжает турецкий лидер. — Мы ожидаем, что и наши европейские союзники возьмут на себя больше ответственности в этом вопросе».

Также Эрдоган подчеркнул, что Турция решительно настроена на борьбу с терроризмом, вне зависимости от его происхождения. Германию он призвал официально признать, что ответственность за попытку переворота в Турции лежит на движении последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена. По уверениям Эрдогана, они, как и Рабочая партия Курдистана, прибегают к манипулированию и распространению дезинформации и подрывают двусторонние отношения между Турцией и Германией.

Напротив, существование турецкой диаспоры в Германии Эрдоган считает важным фактором и «хорошим шансом» для укрепления двусторонних отношений. По его мнению, постоянное проживание в Германии граждан турецкого происхождения способствует интенсивному культурному и торговому обмену, развитию образования и исследовательской деятельности, туризма и многих других областей. В экономическом плане Турцию также связывает с Германией множество проектов в сфере возобновляемой энергии, инфраструктуры и автомобильного сектора. Как отмечает в своей статье Эрдоган, Турция нацелена на увеличение инвестиций в этих и других областях со стороны немецких компаний и на развитие двусторонней торговли и экономических связей.

«Давайте повысим обоюдную пользу ради благосостояния и будущего народов обеих наших стран и уменьшим наши проблемы», — заключает Эрдоган в статье для Frankfurter Allgemeine.