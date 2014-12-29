Sabah: Россия и Турция станут лидерами в новом мире

Попытки Запада «загнать в угол» Россию и Турцию бессмысленны, считает журналист Махмут Овюр. Еще в 1990-х Генри Киссинджер предсказывал наступление «нового мирового порядка». Автор уверен, что это время пришло и вперед выходят новые лидеры: как крупные - Китай, Япония, Россия, так и средние - например, Турция.