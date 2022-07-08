Sabah: расширение НАТО не ухудшит отношения Москвы и Анкары

Отношение Турции к НАТО, объявившей Россию новым врагом, уже давно пересмотрено, поэтому расширение Североатлантического альянса не может торпедировать отношения Москвы и Анкары. Как пишет Sabah, в период углубляющейся глобальной поляризации выработка Турцией политики в соответствии со своей стратегической осью больше всего играет на руку России, поэтому можно сказать, что, в то время как Эрдоган получает желаемое, Путин тоже выигрывает.

Трёхсторонний меморандум, подписанный 28 июня в Мадриде между Турцией, Швецией и Финляндией, является своего рода декларацией меняющейся оборонной доктрины НАТО, но и эта новая доктрина не спасёт США, поскольку Альянс, основанный 4 апреля 1949 года против советской СССР и России в рамках проекта холодной войны США и Европы, себя изжил. Однако США, как пишет автор Sabah Берджан Тутар, будучи не в силах избавиться от своей старой идеологической истерии, пытаются сделать из России новый СССР и создать против него новую НАТО, но в этот раз в отношении России применяется политика холодной войны через балтийский фронт.

Как продолжает автор издания, не стоит забывать, что Турция, сохранявшая нейтралитет во время Второй мировой войны, была сделана членом НАТО 18 февраля 1952 года только для того, чтобы у Атлантики был южный фронт против СССР. Тем не менее у Турции были очень прочные отношения с Советским Союзом со времен Ататюрка.

В 1920-1922 годы молодая Турция попросила помощи у советской России, и во время войны за независимость Турции Владимир Ленин предоставил аппарату во главе с Мустафой Кемалем 800 миллионов лир военной помощи, что вдвое превышало годовой военный бюджет правительства Великого национального собрания Турции. С подписанием 16 марта 1921 года турецко-российского договора о дружбе и братстве были гарантированы турецкие восточные границы с Кавказом.

Этим договором советская Россия, объявившая о признании декларации о независимости Турции, засвидетельствовала всевозможную дипломатическую и военную поддержку правительству страны против империалистических держав. Но после Второй мировой войны Исмет Инёню, воспользовавшийся отсутствием Ататюрка, и Республиканская народная партия Турции, поддались манипуляциям США, отдалились от СССР и полностью попали под контроль Запада. Турция, принятая в НАТО, была превращена в страну — фронт против СССР. Теперь Джо Байден хочет задействовать стратегию, которую Гарри Трумэн претворил в жизнь 70 лет назад, использовав Турцию, на этот раз через Швецию и Финляндию.

Однако, пишет автор Sabah, отношение Турции к НАТО, объявившей Россию новым врагом, очевидно, уже давно пересмотрено. В этой связи расширение Североатлантического альянса не может торпедировать её отношения с Россией: дело в том, что Турция — больше «не страна-фронт, а один из плеймейкеров за столом».

По этой причине Путин вопреки ожиданиям довольно мягко отозвался о решении Турции, отметив: «У нас нет проблем с Финляндией и Швецией». Кроме того, спокойствие Путина, который шаг за шагом достигает своих целей на Украине, также обусловлено верой в то, что Турция будет сохранять нейтралитет.

Путин также очень хорошо знает, что Эрдоган уже не может превратить Турцию в инструмент внешней политики США. Более того, усиление Турции в Атлантике, как ни парадоксально для некоторых, способствует и усилению России.

«Таким образом, в период углубляющейся глобальной поляризации выработка Турцией политики в соответствии со своей стратегической осью больше всего играет на руку России. Можно сказать, что, в то время как Эрдоган получает желаемое и выигрывает, Путин тоже выигрывает», — заключает автор статьи.