Reuters: в НАТО подписали протокол о вступлении Финляндии и Швеции — но его ратификация может продлиться ещё год

16:42
Специалист Легостаева оценила закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли в России
Генеральный директор Консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева прокомментировала в беседе с RT принятие Госдумой закона, содержащего меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.
16:41
На шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе нашли тело одного погибшего горняка
На шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, где ранее произошло обрушение горной породы, нашли тело одного погибшего, идут поиски второго пропавшего горняка, сообщили в МЧС России.
16:41
Челябинцев предупредили о режиме неблагоприятных метеоусловий
По прогнозам синоптиков, с 5 июля в Челябинске будут неблагоприятные метеоусловия.
16:40
РЭО поддержал идею ограничить использование пластика на Байкале
Гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев заявил, что Российский экологический оператор поддержал идею запретить использование пластика на озере Байкал.
16:39
На Ставрополье в суд направлено дело мошенников, обвиняемых в 68 преступлениях
На Ставрополье в суд направлено дело группы мошенников, обвиняемых в 68 преступлениях.
16:39
Собянин: санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике.
16:32
Депутат Госдумы заявил, что освещающие спецоперацию военкоры получат статус ветерана
Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что освещающие спецоперацию на Украине военкоры получат статус ветерана.
16:32
Правительство направило около 70 млрд рублей на поддержку детей из малообеспеченных семей
Российский кабмин направил около 70 млрд рублей на поддержку детей в возрасте от восьми до 17 лет из малообеспеченных семей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
16:28
В Сети появился клип с участием Промеса
Футболист «Спартака» Квинси Промес, блогер Егор Шип и рэпер Александр Степанов (ST) представили новую песню.
16:28
Мэр: в Донецке в результате обстрела Ворошиловского района со стороны ВСУ погибла девочка
Центральный Ворошиловский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинской армии, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Погибла десятилетняя девочка.
16:24
Герой России Гарнаев рассказал о международных критериях для лётчиков
Заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Александр Гарнаев рассказал о международных критериях для лётчиков.
16:24
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с газом в Германии
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с газом в Германии.
16:23
Специалист по энергетике Скрябин рассказал о перспективах спроса на нефть в Азии
Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», рассказал о перспективах спроса на нефть в Азии.
16:19
В ГД объяснили важность закона о статусе ветерана для гражданских специалистов за участие в СВО
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT принятие в третьем чтении закона о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.
16:18
WP: экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за поступающих угроз
Американская газета The Washington Post сообщила, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за поступающих угроз.
16:14
В АвтоВАЗе намерены произвести более 100 тыс. автомобилей во второй половине 2022 года
Около 110 тыс. автомобилей планируется произвести на заводах АвтоВАЗа во второй половине 2022 года. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.
16:12
Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении защиты персональных данных
Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект об усилении защиты персональных данных россиян.
16:10
FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников от соревнований на лето
Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
16:03
Джонсон заявил о намерении Лондона передать Киеву 10 самоходных артиллерийских установок
В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявили, что британский премьер во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву в ближайшее время десять самоходных артиллерийских установок, а также барражирующие боеприпасы.
15:56
В «Зените» рассказали о сроках соглашения с Родригао
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о сроках контракта с защитником Родригао.
15:54
Рогозин предложил национализировать производство космической микроэлектроники
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, производящие микроэлектронику для спутников, передав их «Роскосмосу» и «Росатому».
15:51
Совфед 8 июля рассмотрит законопроект об объединении ПФР и ФСС
Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко заявила, что Совет Федерации на итоговом пленарном заседании 8 июля рассмотрит законопроект об объединении Пенсионного фонда России и Фонда соцстрахования в единый фонд.
15:51
Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы почти 31 млрд рублей
Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы почти 31 млрд рублей за I квартал 2022 года.
15:46
Задержан замначальника Крымской таможни
Задержан заместитель начальника Крымской таможни, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Ещё один фигурант — руководитель компании-подрядчика.
15:46
Климатическую повестку рассмотрят на выездной сессии ВЭФ-2022 на Сахалине
В Южно-Сахалинске в пятницу, 8 июля, состоится выездная сессия ВЭФ-2022. Она посвящена реализации климатических программ по достижению углеродной нейтральности.
15:45
В Подмосковье детям из Донбасса вручили документы о гражданстве России
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой вручил документы о гражданстве детям из Донбасса.
15:45
Число пользователей ЭМК в мобильном приложении в Москве достигло 3 млн человек
Количество пользователей электронной медицинской карты (ЭМК) в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» в Москве возросло до 3 млн человек — это в три раза больше, чем в прошлом году.
15:44
Специалист по недвижимости Лашкевич прокомментировала ситуацию на вторичном рынке
Ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич прокомментировала ситуацию на вторичном рынке.
15:43
В «Спартаке» рассказали о ситуации с Мартинсом, который не прибыл в расположение клуба
Полузащитник Кристофер Мартинс не прибыл в расположение «Спартака».
15:43
В МИД Китая прокомментировали слова Столтенберга об оборонительном характере НАТО
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере Североатлантического альянса.
15:40
Генпрокуратура ДНР направила в суд дело о националистах из группы «Медведи SS»
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS».
15:38
На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий
В Республике Алтай объявлено штормовое предупреждение на фоне прогнозируемых неблагоприятных погодных условий.
15:37
В Союзе предприятий зообизнеса поддержали идею нарастить производство кормов для животных
Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова в беседе с RT поддержала идею о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.
15:35
Глава АвтоВАЗа сообщил о росте уровня продаж в июне на 24,5% по отношению к маю
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил о росте уровня продаж автомобилей в июне на 24,5% по сравнению с маем. В июне было продано 7,5 тыс. автомобилей.
15:33
В Чувашии открыли мемориал труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей»
В селе Байгулово (Чувашская республика) состоялась торжественная церемония открытия мемориала труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей» с участием делегации из Московской области.
15:29
Челябинский легкоатлетический марафон состоится 28 августа
XV Челябинский легкоатлетический марафон пройдёт 28 августа. В забеге примут участие сильнейшие легкоатлеты России, а также спортсмены из других стран.
15:28
ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских специалистов за участие в спецоперации
Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.
15:28
Исследование: россияне стали менять отношение к электросамокатам
Согласно опросу, проведённому Аналитическим центром НАФИ, в 2021 году 77% россиян ни разу не воспользовались электросамокатами. В 2022-м число таких граждан сократилось и составило 60%.
15:28
Галтье назначен главным тренером ПСЖ
В ПСЖ объявили о назначении Кристофа Галтье на пост главного тренера команды.
15:27
ФАС не получала ходатайств по покупке сервиса Delivery Club
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайств от возможных покупателей сервиса доставки Delivery Club.
15:19
В Казахстане пресекли деятельность опасной криминальной группировки
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли деятельность общественно опасной преступной группы, которая влияла на криминогенную обстановку в южных регионах страны.
15:19
Cumhuriyet назвала спецоперацию России ответом на расширение НАТО
Турецкая газета Cumhuriyet назвала специальную военную операцию России на Украине ответом на расширение Североатлантического альянса.
15:18
В мэрии Москвы для студентов и выпускников вузов открыли стажировку
В мэрии Москвы для студентов и выпускников вузов открыли стажировку по семи направлениям.
15:18
В «Зените» подтвердили переход защитника Родригао
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о переходе защитника Родригао из «Сочи».
15:14
Volkswagen закрывает производство в Нижнем Новгороде
Компания Volkswagen заявила о закрытии сборочной площадки в Нижнем Новгороде.
15:11
В «Базеле» прокомментировали информацию о возможном переходе защитника «Динамо» Ордеца
Директор пресс-службы швейцарского «Базеля» Саймон Вальтер отреагировал на возможный переход защитника «Динамо» Ивана Ордеца в клуб.
15:07
Специалист по недвижимости Шлома рассказал о ценах на жильё в Москве
Директор управления вторичного рынка компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома прокомментировал цены на жильё в Москве.
15:06
Путин поддержал идею главы Мордовии Здунова нарастить производство кормов для животных
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Мордовии Артёма Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.
15:05
Путин присвоил почётное наименование гвардейского 80-му танковому полку
Российский президент Владимир Путин присвоил почётное наименование гвардейского 80-му танковому Краснознамённому полку.
15:05
В Удмуртии зафиксировали два абсолютных рекорда минимальной температуры в июне
Гидрометцентр Удмуртии представил обзор за июнь 2022 года. В нём отмечается, что за первый месяц лета в регионе зафиксировали два абсолютных рекорда минимальной температуры.