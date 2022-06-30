CNN: нет ничего, что нас могло бы беспокоить — Путин отреагировал на приглашение Финляндии и Швеции в НАТО

На фоне официального приглашения Швеции и Финляндии в НАТО президент России Владимир Путин заявил, что Москва ответит на любые потенциальные угрозы, исходящие с этих территорий, передаёт CNN. Вместе с тем российский лидер отметил, что у России нет территориальных споров с этими странами и её не беспокоит их вступление в оборонительный блок.

Владимир Путин, бывший кукловод из КГБ, как считалось, играл в трёхмерные шахматы, пока остальной мир лепил куличики. Однако он не сказать чтобы добился в последнее время крупных успехов в плане выполнения своих давних целей вроде сдерживания НАТО. Ведь его усилия на этом поприще, судя по всему, привели к обратным результатам. И всё это мы наблюдали своими глазами.

Альянс собирается принять в свои ряды двух новых членов: в среду НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию. Речь идёт о самом серьёзном усилении блока с момента окончания холодной войны, притом что все эти действия стали прямым ответом на ввод российских войск на Украину.

Вдобавок ко всему этому президент США Джо Байден анонсировал значительное усиление американского военного присутствия с целью укрепить оборону НАТО. Среди прочего предполагается создать новый постоянный армейский штаб в Польше, в то время как в Европу прибудут тысячи дополнительных военнослужащих, новые истребители, корабли и системы ПВО.

В новой стратегической концепции НАТО о России говорится как о «самой серьёзной прямой угрозе» мирному порядку. Кроме того, документ подтверждает, что альянс будет и впредь поддерживать Украину.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Президенту Путину не удалось закрыть двери НАТО. Он получил совсем не то, к чему он стремился: НАТО стало не меньше — НАТО стало больше, учитывая, что Швеция и Финляндия вступают в наш блок.

Принятие Швеции и Финляндии в блок более чем вдвое увеличит протяжённость границы альянса с Россией. Тем не менее Владимир Путин утверждает, что эта экспансия его не тревожит, отмечая, что ответит на любую угрозу со стороны этих территорий.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов и споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО.



Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 июня 2022 года.