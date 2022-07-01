DM: разволновался из-за расширения НАТО — Байден «принял» в альянс Швейцарию, а не Швецию

В ходе пресс-конференции по окончании саммита НАТО в Мадриде американский лидер Джо Байден перепутал Швейцарию со Швецией, приветствовав вступление Берна в Североатлантический альянс. Впрочем, как отмечает Daily Mail, Байден сразу осознал ошибку, пошутив, что просто «разволновался из-за расширения НАТО».

Президент США Джо Байден допустил «досадную ошибку» в четверг во время пресс-конференции в Мадриде, приветствовав вступление в НАТО Швейцарии, которую перепутал со Швецией, сообщает Daily Mail.

В ходе выступления с речью на пресс-конференции по окончании саммита Североатлантического альянса в Мадриде, одной из важнейших новостей которого стало согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в альянс, Байден рассказал о том, как страны подавали заявки.

По словам американского лидера, сначала ему позвонил президент Финляндии Саули Ниинистё с просьбой посетить Белый дом. «Мы ответили по телефону... он предложил позвонить лидеру Швейцарии...», — заявил Байден, но сразу осознал ошибку. «Швейцария. Мой бог, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции!» — добавил он.

Байден прибыл в Европу в субботу вечером для участия в саммите «Большой семёрки» в Германии, откуда вылетел в Испанию для участия в саммите Североатлантического альянса. Однако за время поездки он практически не общался с журналистами.

В рамках пресс-конференции в четверг президент США обратился к четырём репортерам, имена которых были в подготовленном списке. Представители администрации, что уже вошло в практику Белого дома, заранее позвонили, чтобы узнать, что планируют спросить журналисты. «Я должен идти по списку», — отметил Байден, обращаясь к Джиму Танкерсли из The New York Times.

Daily Mail отмечает, что Байден воспользовался пресс-конференцией, чтобы объявить о новом пакете помощи Украине в размере $800 млн и указать на сплочённость НАТО перед лицом «агрессии» президента России Владимира Путина.

«Путин думал, что сможет разрушить трансатлантический альянс. Он пытался ослабить нас. Он ожидал, что наша решимость сломается, но он получил именно то, чего не хотел», — заявил глава Белого дома, добавив, что российский лидер стремился к «финляндизации» Европы, а получит её «натоизацию».

Как напоминает издание, Швеция и Финляндия отказались от принципа нейтралитета, которого придерживались долгие годы, и подали заявки на членство в НАТО после начала спецоперации России на Украине. Накануне саммита в Мадриде стало известно о достижении соглашения с Турцией, которая ранее выступила против членства скандинавских стран в НАТО из-за их поддержки курдов и эмбарго на поставки оружия Анкаре.

«Я думаю, мы все можем согласиться, что это был исторический саммит НАТО», —отметил в этом отношении Байден, указав на рост «силы» и «сплочённости» альянса.