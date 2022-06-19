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Newsweek: «это Путин виноват» — Байдена высмеяли за падение с велосипеда

Материал представлен в переводе ИноТВ
Падение американского президента с велосипеда дало повод для критики и насмешек стороны его политических оппонентов. По их мнению, постигшая Джо Байдена неудача не только свидетельствует о его проблемах со здоровьем, но и прекрасно иллюстрирует плачевное состояние самих США, пишет Newsweek.
Newsweek: «это Путин виноват» — Байдена высмеяли за падение с велосипеда
AP

Субботнее падение Джо Байдена с велосипеда вызвало оживлённое обсуждение среди республиканцев. Они не упустили возможность поупражняться в остроумии и прокомментировать ситуацию в стране, пишет Newsweek.

Накануне 79-летний президент США и его жена Джилл катались на велосипедах в Делавэре. В какой-то момент глава Белого дома остановился, чтобы поприветствовать встречающих, но упал на землю из-за застрявшего в педали ботинка. Позже он заявил: «Я в порядке», напоминает издание.
 
«Как скоро они обвинят Путина?» — саркастически поинтересовался в Twitter Дональд Трамп-младший. «Я просто в шоке, что ему разрешили кататься на велосипеде без страховочных колёсиков», — добавил он.
 
«Сомневаюсь, что когда-либо существовала более совершенная метафора для нынешнего состояния нашей страны, чем Байден, который, стоя на месте, упал с велосипеда без каких-либо причин», — отметил сын 45-го президента США.
 
«Байден уронил и свой велосипед, и американскую экономику, — написал член палаты представителей штата Флорида Энтони Сабатини. — Его необходимо отстранить от должности как можно скорее».
 
«Это отлично характеризует состояние нашей страны, не так ли? Возможно, дело в том, что люди, которым давно пора на покой, могут работать только в правительстве и в Walmart. При этом хорошие встречают вас в Walmart», — предположила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
 
Кандидат в конгресс от Республиканской партии Лаверн Спайсер также  не остался в сторне и опубликовал шуточный твит: «СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: сегодня Байден упал с велосипеда. Он говорит, что это вина Путина».
 
«Кого волнует, что Байден свалился с велосипеда? Меня больше беспокоит то, что это сумасшедший лунатик ведёт Америку в пропасть!» — признался правый комментатор и «провокатор» Динеш Д'Суза.
 
Консервативный обозреватель Кармин Сабиа выразила уверенность, что если бы на месте Байдена оказался Трамп, то видео с происшествием «безостановочно крутили бы на CNN». «Сколько ещё пожилых людей должно упасть, прежде чем у нас появится разумный закон, контролирующий управление велосипедом?» — иронизировала она в Twitter.
 
Её несерьёзный довод подхватил публицист Тим Янг: «Нам нужен разумный закон, который запрещает все двухколесные велосипеды и предусматривает привлечение их производителей к ответственности за сегодняшнее падение Байдена».
 
В прошлом месяце на демонстрации в Пенсильвании Дональд Трамп высмеял заикание Байдена и потребовал, чтобы тот прошёл «тест на определение умственных способностей». Однако в своём ноябрьском докладе врач президента Кевин О'Коннор признала главу Белого дома «здоровым и пригодным для должности», обращает внимание Newsweek.
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Newsweek США Северная Америка
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