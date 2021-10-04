New York Times: стремление Парижа стать велосипедной столицей приводит к хаосу на улицах

Власти Парижа стремятся сделать город европейской велосипедной столицей, прокладывая велодорожки и ограничивая движение машин, сообщает The New York Times. Однако резкое увеличение числа велосипедов приводит к хаосу на улицах. Причина заключается в недостаточной развитости инфраструктуры, а также в несоблюдении многими велосипедистами правил дорожного движения.

На улице Риволи — одной из самых главных транспортных артерий Парижа, творится хаос, пишет The New York Times. Его причина заключается в амбициозных планах властей, намеренных превратить Париж в европейскую велосипедную столицу к 2024 году.

Как сообщает издание, мэр Парижа Анн Идальго заработала множество сторонников и противников за счёт своей дерзкой программы по превращению Парижа в ведущий экологический город за счёт сокращения доли автомобилей и велосипедной революции. Идальго сделала идущие вдоль Сены улицы свободными от машин. При ней в городе было проложено более 100 км новых велодорожек: кроме того, к 2022 году Идальго планирует ограничить движение автомобилей в центре города. Это привело к тому, что сейчас 1 млн парижан регулярно пользуется велосипедом, что выводит Париж в десятку самых велосипедных городов мира.

Однако успех также сопровождается проблемами, отмечает издание. «Такое ощущение, что в Париже царит анархия. Все поступают так, как им хочется: нет полиции, нет штрафов, нет обучения и уважения», — приводит The New York Times слова одного из парижан.

В мэрии признали необходимость мер против хаоса, вызванного свободным движением на улицах, который привёл к ряду инцидентов и даже смертей, пишет издание. По мнению заместителя мэра Парижа Давида Беллиарда, проблему можно решить за счёт увеличения штрафов, а также посредством введения обучения езде на велосипедах в начальной школе. Кроме того, власти принимают меры в отношении электросамокатов: их скорость в центре города уже была ограничена до 10 км/ч.

Но самой главной проблемой, пожалуй, является то, что в Париже по-прежнему нет установленной «велосипедной культуры», пишет The New York Times. «В Дании, где есть установленная десятилетиями культура езды на велосипедах, люди следуют правилу «не переезжай на красный свет». Однако в Париже ментальность иная», — приводит издание слова Кристины Мельхиор, датчанки, проживающей в Париже.

Как отмечает The New York Times, парижская велосипедная инфраструктура не позволяет обеспечить максимально эффективного сосуществования пешеходов, автомобилистов и велосипедистов. К примеру, в одном из мест в центре города сразу несколько велодорожек насквозь проходят через автомобильные улицы. Следующие правилам движения велосипедисты вынуждены ждать до четырёх минут для того, чтобы пересечь улицу. Заместитель мэра Беллиард обещает улучшение инфраструктуры, однако пока хаос продолжается. Согласно статистике, количество инцидентов с участием велосипедов в 2020 году выросло на 35% в сравнении с 2019 годом.