France 24: Всемирный день велосипеда — парижане отказываются от транспорта ради спорта и удобства

С начала пандемии в Париже произошла настоящая «двухколёсная революция» — рекордное число парижан теперь предпочитают велосипеды, отказываясь от общественного транспорта, сообщает France 24. Власти города намерены воспользоваться ситуацией и превратить Париж в мировую столицу велосипедов.

Сегодня отмечают Всемирный день велосипеда, средства передвижения, которое в Организации Объединённых Наций назвали «здоровым и устойчивым» способом передвижения.

СЕЛИНА СИК, корреспондент France 24: Улица Риволи в центре Парижа, похоже, является одной из самых загруженных улиц столицы Франции. Сейчас сюда активно стекаются велосипедисты, улица по сути превратилась в основную для велосипедистов дорогу с начала пандемии, став ещё одной частью перезагрузки для некоторых видов транспорта, так как всё больше парижан пересаживаются на велосипед, чтобы держаться подальше от общественного транспорта.

Парижанин: Так я могу думать во время поездки, это расслабляет и позволяет заняться спортом утром и вечером.

Второй парижанин: Я могу положить сумку в корзину велосипеда, и убрать туда продукты, когда еду к клиентам, а сзади сидение для моей дочери, когда утром я везу её в детский сад, а потом забираю оттуда.

Парижанка: Это очень эффективно в таком городе как Париж с интенсивным движением. Разумеется, это очень полезно для здоровья. Занятия спортом приносят радость, езда на велосипеде приносит мне радость.

Хотя число велосипедистов в городе росло ещё до 2020 года, с начала пандемии в городе произошла настоящая «двухколёсная революция» — рекордное число парижан пересаживаются на велосипеды. Городские власти воспользовались кризисом в области здравоохранения для дальнейшего стимулирования использования велосипеда, предлагая субсидии на проезд и создавая всё больше велосипедных дорожек по всей столице. В настоящее время их цель состоит в том, чтобы сделать Париж мировой столицей велосипедов. Мэр города Анн Идальго заявила, что намерена создать в Париже на сто процентов благоприятные условия для велосипедистов к Олимпийским играм 2024 года.

Дата выхода в эфир 03 июня 2021 года.