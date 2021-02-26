SZ: «город выстроен вокруг автомобиля» — активисты намерены освободить центр Берлина от машин

С помощью инициативы «Берлин без автомобилей» активисты намерены ограничить движение транспорта в центре столицы Германии, сообщает Süddeutsche Zeitung. Соответствующий законопроект уже подан в Сенат Берлина. Согласно его положениям, автомобили смогут находиться на дорогах лишь в случае острой необходимости. По словам пресс-секретаря активистов, если политики прислушаются к призыву, жители смогут дышать свежим воздухом даже в центре города, и им не придётся «умирать в пробках» на регулярной основе.

Инициатива «Берлин без автомобилей» направлена ​​на значительное ограничение движения транспорта в центре Берлина с 2027 года. Активисты уже подали законопроект в Сенат Берлина, следующим шагом станет сбор подписей для объявления референдума. В сентябре в Берлине, одной из 16 федеральных земель Германии, пройдут выборы в Палату депутатов, и отношение к этой инициативе в правящей коалиции в составе социал-демократов, Левой партии и «Зелёных» может значительно повлиять на их исход, сообщает Süddeutsche Zeitung.

В Берлине может быть создана самая большая в мире зона с ограниченным числом автомобилей, отмечает Нина Нобле, пресс-секретарь активистов. По её словам, будущее, «в котором стоит жить», имеют лишь города со значительно меньшим количеством машин в центре, поэтому столица Германии «имеет потенциал стать первопроходцем» на этом пути.

Во-первых, по сравнению с жителями других больших городов, относительно небольшое число берлинцев владеет автомобилем. Они преодолевают меньшие расстояния, чем в других мегаполисах. Кроме того, в центре города хорошо развит общественный транспорт. Берлинцы, кажется, всегда открыты для чего-то нового, подчёркивает Нобле.

До сих пор все попытки отучить берлинцев от автомобилей приводили к многочисленным спорам. За каждое парковочное место ведётся борьба. Это связано с тем, что люди привыкли к преобладанию машин на улицах, объясняет пресс-секретарь активистов. Весь город выстроен вокруг автомобиля, и такое положение вещей мешает думать об альтернативах. Положить конец этой привилегии можно лишь с помощью последовательного плана. Инициатива активистов представляет собой в первую очередь призыв к политикам. Если они прислушаются, людям не придётся «умирать в пробках на регулярной основе». И они смогут вновь дышать свежим воздухом даже в центре города.

Как утверждает Нобле, Сенат Берлина старается сдерживать движение транспорта, но прогресс идёт невероятно медленно. По её словам, новые велодорожки в городе появились благодаря пандемии коронавируса, а не действиям правящей коалиции. По мнению Сената, решением проблемы должны стать электромобили. Но это означает, что на дорогах по-прежнему преобладающую роль будут играть машины. Электромобили тоже создают пробки и вызывают аварии.

Законопроект активистов занимает почти 50 страниц. Согласно его положениям, автомобили должны находиться на дороге лишь тогда, когда поездка действительно необходима. Как утверждает Нобле, этот план является недорогим и реальным способом быстрого ограничения автомобильного трафика. Она подчёркивает, что план прошёл через все испытания: за ним стоит около 100 частных лиц, от студентов до пенсионеров. Над законопроектом почти год работали шесть юристов.

Многие политики выступили с критикой инициативы. Например, кандидат на должность правящего бургомистра от СДПГ Франциска Гиффай заявила о «совершенно неправильном подходе». Как отмечает Нобле, активисты подали законопроект в Сенат в разгар избирательной кампании намеренно, таким образом они намерены продвинуть инициативу. По её словам, они знали, что предложение не будет принято без препятствий. Но само отсутствие споров о необходимости ограничивать автомобильное движение является большим шагом вперёд, отмечает Нина Нобле в интервью Süddeutsche Zeitung.