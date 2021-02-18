Welt: из-за коронавируса уровень загрязнения воздуха в Германии упал до рекордного уровня

В 2020 году качество воздуха в городах Германии заметно улучшилось, сообщает Welt. Во время первого локдауна уровень выбросов оксида азота в атмосферу упал примерно на 20—30%. Загрязнение воздуха мелкодисперсной пылью также значительно снизилось. Однако, несмотря на достигнутые результаты, Федеральное ведомство по охране окружающей среды призывает немцев стать «ещё более требовательными».

Считается, что оксиды азота, прежде всего, вызывают астму и сердечно-сосудистые заболевания. Такие города, как Штутгарт, борются с загрязнённым воздухом с помощью ограничений скорости, запретов на движение транспорта и электробусов. И это помогает. В 2019 году 25 городов превысили предельно допустимую концентрацию оксида азота, в 2020 году — меньше десяти. Связано ли это с введённым тогда локдауном?

ЖИТЕЛЬНИЦА ШТУТГРАДА: Я заметила, что ночью можно было открыть окно и машины не ездили.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ШТУТГРАДА: Воздух действительно улучшился.

ЖИТЕЛЬ ШТУТГРАДА: Я не уловил здесь влияния локдауна.

Но кое-что меняется. По данным всех измерительных станций Германии, в 2015 году средняя концентрация оксида азота составила 40 мкг/м³. В 2019 году она равнялась лишь 32 мкг/м³. В прошлом году значение упало до 28 мкг/м³. А во время первого локдауна в 2020 году, когда улицы городов были опустошены, содержание оксида азота сократилось даже на 20—30 процентов.

СВЕНЬЯ ШУЛЬЦЕ, министр окружающей среды (СДПГ): Воздух стал чище, движение на дорогах тише, люди гуляли пешком или катались на велосипедах. В 2020 году мы получили небольшое представление о том, как уличное движение при более низком уровне выбросов может изменить наши города.

Однако лишь 25 процентов от общего падения концентрации оксида азота в воздухе за 2020 год связано с пандемией. Около половины было сокращено за счёт замены старых легковых автомобилей новыми, и 25 процентов — за счёт обновления программного обеспечения для автомобилей. В последнее время загрязнение воздуха мелкодисперсной пылью также значительно снизилось. Но Федеральное ведомство по охране окружающей среды (UBA) требует большего.

ДИРК МЕССНЕР, председатель Федерального ведомства по охране окружающей среды: UBA выступает за то, чтобы мы стали ещё более требовательными к загрязнению воздуха мелкодисперсной пылью и установили более строгие предельные значения.

Потому что мелкие частицы пыли могут проникать в дыхательные пути особенно глубоко и даже вызывать рак легких.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2021 года.