Euronews: правительство Франции судят в Париже за невыполнение климатических обязательств

Судебный процесс по делу о бездействии властей Франции в борьбе с климатическими изменениями начался в Париже. Четыре неправительственные организации обвиняют власти в том, что они не выполнили собственные обещания по сокращению выбросов в атмосферу. Это первое разбирательство подобного рода во Франции, причём истцы уже пользуются сильной общественной поддержкой, передаёт Euronews.
Суд по делу о «бездействии в борьбе с климатическими изменениями» начался в четверг в Париже. Четыре неправительственные организации обвиняют французские власти в том, что они не выполняют собственные обещания и обязательства по сокращению выбросов в атмосферу.
Сторона обвинения называет дело «историческим»: это первое подобное разбирательство во Франции. При этом истцы чувствуют за собой сильную общественную поддержку.
ЖАН-ФРАНСУА ЖУЛЬЯР, исполнительный директор Greenpeace во Франции: Два миллиона 300 тысяч человек во Франции поддержали этот шаг и подписали онлайн-петицию. Это число суд может и не принять во внимание, поскольку они будут рассматривать суть иска. Но это показывает, насколько сильно этот вопрос волнует наше общество.
Дело началось ещё в конце 2018 года. Истцы требуют от правительства выплаты лишь символической компенсации в один евро. Главное, по их словам, — чтобы «государство приговорили к действиям».
СЕСИЛИЯ РИНОДО, координатор: Многие годы правительство даёт обещания, Франция позиционирует себя как «международного лидера» в климатической борьбе, но результатов всё так и нет. Франция не выполняет своих обещаний, и правительству пора признать свою ответственность за это. Цель этого процесса — заставить государство более активно бороться против глобального потепления.
Это первое подобное дело для Франции, но не для мира. В десятках стран в последние годы рассматриваются сотни исков НПО к государству, и в некоторых случаях усилия экологов даже завершаются успехом.
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