Guardian: полиция Британии внесла Greenpeace в один список с экстремистами

В своей брошюре контртеррористическое подразделение британской полиции включило Greenpeace и ряд других ненасильственных движений в список потенциальных угроз. Примечательно, что компанию им составили различные ультраправые и исламистские организации, сообщает The Guardian.

Контртеррористическое подразделение британской полиции включило Greenpeace, экологическое движение Extinction Rebellion (XR) и зоозащитную организацию Peta в список потенциальных угроз наряду с неонацистскими группировками. Брошюра с соответствующей информацией распространяется по территории Англии среди медработников и учителей в рамках схемы по дерадикализации, призванной бороться с потенциальными терактами, сообщает The Guardian.

По словам издания, составители документа ставят в один ряд с ультраправыми экстремистами и джихадистами различные пацифистские, антифашистские и антирасистские движения, а также коммунистические и социалистические партии. Помимо Greenpeace, которую поддерживают многие британские знаменитости, в руководстве фигурирует такие ненасильственные организации, как «Общество охраны морской фауны» и кампания Stop the Badger Cull (Прекратите выбраковку барсуков), которую поддерживает гитарист группы Queen Брайан Мэй.

Последняя страница иллюстрированной брошюры советует читателям информировать власти о «любых опасениях, выявленных с помощью этого документа». Для сообщений о подозрительной активности предлагается использовать интернет-портал контртеррористического подразделения.

Полиция настаивает, что создатели руководства не стремятся выставить все описанные в нём группы экстремистскими. По словам представителей ведомства, документ должен улучшить понимание знаков и символов, которые используют организации и с которыми могут столкнуться люди.

Один старший преподаватель рассказал издания, что его школа получила эту брошюру в рамках профилактики экстремизма. Предполагается, что преподавательский состав использует документ, чтобы определить символы, которые учащиеся могут нарисовать или иметь при себе, и принять решение, является ли это проблемой, требующей вмешательства.

«Содержание документа чрезвычайно расплывчато и в значительной степени его толкование остаётся на совести отдельного сотрудника, — отметил собеседник The Guardian. — Объединение таких относительно безобидных групп, как Greenpeace и Кампания за ядерное разоружение, с подлинными экстремистскими группами, по-видимому, означает, что эти организации находятся в поле зрения контртеррористического подразделения полиции, и что точно также их следует интерпретировать преподавательскому составу, если они столкнутся с ними».

Ненасильственные группы, упомянутые в документе, были вне себя от гнева из-за попадания в список. «Стрижка защитников окружающей среди и террористических организаций под одну гребёнку не поможет борьбе с терроризмом. Она только навредит репутации трудолюбивых полицейских. Как мы можем научить детей о разрушении, вызванном климатическим кризисом, когда пытающихся остановить его людей обвиняют в экстремизме?» — недоумевает исполнительный директор Greenpeace UK Джон Совен.

«Это походит на зловещую попытку раздавить законные агитирующие организации», — считает глава Peta Элиза Аллен. По её словам, инициатива британских властей в равной степени является «опасной и недемократичной».

Правозащитница Клэр Коллиер считает: брошюра доказывает, что мирный протест находится в опасности. «Мы давно предупреждали, что контртеррористическая программа правительства — это одна из самых серьёзных угроз свободе слова в Великобритании. Если в сегодняшней Великобритании вы страстно увлекаетесь чем-либо — от изменения климата до социальной справедливости или борьбы с расизмом, — то рискуете, что вас назовут экстремистом и ваши данные будут переданы в полицию», — рассуждает она.

«Контртеррористические меры Великобритании направлены на то, чтобы заставить работников государственного сектора, включая учителей, шпионить за молодыми людьми, находящимися под их опекой. Это руководство только усилит путаницу и давление, с которым они сталкиваются. Оно также подтвердит давнее опасение, что ошеломляюще широкое определение экстремизма со стороны правительства позволяет полиции оценивать ненасильственную политическую деятельность как угрозу, а также следить и контролировать любое сообщество, какое они пожелают», — уверена Коллиер.