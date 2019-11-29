Times: вопреки обещаниям британские супермаркеты используют всё больше пластика

Десять крупнейших предприятий розничной торговли Великобритании не только не сократили использование одноразового пластика, но и увеличили его применение, передаёт The Times. При этом экологи Greenpeace предупредили, что замена пластика другим одноразовым материалом не является решением проблемы загрязнения окружающей среды.

Использование изделий из пластика в крупных продуктовых магазинах возросло, несмотря на публичные обещания предприятий розничной торговли сократить его применение, сообщает The Times со ссылкой на экологическую организацию Greenpeace.

В частности, через десять крупнейших супермаркетов Великобритании прошло 903 тыс. тонны одноразового пластика, то есть на 17 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. При этом на 20 тыс. тонн возросло использование пластика при упаковке товаров.

Отмечается, что из десяти сетевых предприятий обещание сдержали лишь три. Однако объёмы сокращений не впечатляют.

Так, британская корпорация Tesco показала наибольшее снижение, вместе с тем сократив использование пластика лишь на 2 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. При этом на крупнейшую розничную сеть Великобритании приходится четверть используемого десятью предприятиями синтетического материала, около 259 тыс. тонн в год.

Greenpeace вновь призвала супермаркеты отказаться от продажи товаров, изготовленных из одноразового пластика, таких как столовые приборы, бутылки и соломинки, а также не продавать полиэтиленовые пакеты.

Организация осудила британские корпорации за «ложные решения» проблемы, например использование более лёгких синтетических материалов или их замену картоном. Вместо этого экологи призвали предприятия розничной торговли отказаться от всех одноразовых упаковок к концу следующего года.

«То, что, несмотря на беспрецедентную осведомлённость о кризисе загрязнения, количество одноразового пластика, используемого крупнейшими в Великобритании супермаркетами, фактически увеличилось за последний год, шокирует», — приводит The Times слова представителя Управления по энергетической информации США Джулиет Филлипс.

По словам Филлипс, необходимо в корне изменить существующую систему, не допуская замены одного материала, который не подлежит переработке, другим.