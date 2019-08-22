BuzzFeed: ВОЗ успокоила — микропластика в бутилированной воде всё больше, но он пока не опасен

По данным Всемирной организации здравоохранения, содержащийся в воде микропластик на нынешнем уровне не несёт угрозу здоровью, но это только пока, передаёт BuzzFeed. При этом учёные предупреждают, что микроскопические частицы пластика содержатся также в еде и воздухе, кроме того, в будущем их количество в воде будет только увеличиваться.

Микроскопические частицы пластика в питьевой воде пока не представляют серьёзной угрозы здоровью человека, сообщает BuzzFeed. К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения, где также призвали сократить загрязнение окружающей среды пластиком, чтобы оградить человечество от подобной угрозы в будущем.

Как отмечает BuzzFeed, мы живём в «эру пластика», когда ежегодно из этого неразлагающегося материала производится около 300 млн тонн предметов. Так в окружающую среду попадают миллионы и даже миллиарды крошечных частиц пластика.

«Нам крайне необходимо знать больше о влиянии микропластика на здоровье, так как он повсюду, включая нашу питьевую воду», — заявила директор департамента ВОЗ по общественному здравоохранению Мария Нейра.

Ранее различные исследовательские группы находили микропластик в 90% бутылок с водой, а также в воздухе и еде. Учёным удалось выяснить, что в литре питьевой воды может содержаться от 0,001 до 1 тыс. микроскопических частиц.

При рассмотрении угрозы здоровью человека доклад ВОЗ основывается на 50 исследованиях баланса химических, физических и инфекционных рисков употребления этих частиц. Отмечается, что микропластик содержит химические вещества, которые при высвобождении в высоких концентрациях могут нанести вред внутренним органам. Кроме того, они создают подходящие условия для развития бактерий.

Тем не менее не стоит забывать, что пищеварительная система человека прекрасно справляется с выводом вредных веществ из организма. Более того, современные системы очистки сточных вод способны очищать воду от 90% микропластика.

«Микропластик в питьевой воде не представляет угрозы здоровью на нынешнем уровне. Но нам нужно узнать больше», — заявила Нейра.

Однако с ростом загрязнения окружающей среды пластиком возрастает и концентрация его микрочастиц в окружающей среде. При этом учёные признаются, что у них недостаточно данных для того, чтобы с уверенностью говорить о вреде нанопластика и его способности проходить через пищеварительный тракт.

Как отмечает BuzzFeed, опасения относительно риска для здоровья в будущем реальны, так как, по прогнозам, к 2050 году производство пластмассы увеличится в четыре раза. Вместе с тем американский химик Шерри Мейсон призывает не забывать о том, что в докладе речь идёт только об одной питьевой воде.

При этом Мейсон поддержала призыв ВОЗ задуматься о будущем и уже сейчас отказаться от использования одноразовых пластиковых изделий, таких как бутылки и пакеты.