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Times: бутылка за билет — Рим ввёл новую схему оплаты проезда

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Пассажиры в Риме получат возможность расплачиваться за проезд бутылками, пишет британская газета The Times. Сдать пустые пластиковые бутылки на переработку можно в специальные автоматы, получив за каждую по 5 центов через мобильное приложение. При накоплении необходимой суммы пассажир получает бесплатный билет на метро или автобус. Рим стал первой европейской столицей, внедрившей это новшество, заявила мэр города.
Times: бутылка за билет — Рим ввёл новую схему оплаты проезда
Reuters

Жители Рима, которые сдают пластиковые бутылки на переработку, смогут получать бесплатные билеты на проезд в общественном транспорте, пишет британская газета The Times.

Пассажиры в Риме получили возможность обменивать использованные пластиковые бутылки на проездные билеты на метро и автобус по схеме, которую мэр города назвала первой в Европе.

Пустые бутылки можно сдавать в специальные автоматы на трёх станциях метро, которые взамен выполнят загрузку приложения с кредитом для проезда в общественном транспорте. За каждую бутылку можно получить по 5 центов. Таким образом, сдав 30 бутылок, можно получить бесплатный билет на проезд стоимостью €1,5, поясняет издание.

«Мы можем претендовать на звание первой крупной европейской столицы, внедрившей это новшество, — заявила мэр Рима Вирджиния Раджи, известная, среди прочего, борьбой с уклонением от оплаты проезда в пригородных районах. — Тем самым мы даём стимул купить билет за счёт переработки».

Чиновники надеются, что эта схема поможет сдержать кризисную ситуацию с мусором в городе, в котором плохо работают службы сбора отходов. После предупреждения врачей о том, что большие мусорные баки на колёсах представляют опасность для здоровья, люди не хотят их использовать, и на улицах накапливается множество мешков с мусором.

Одноразовые пластиковые изделия — основная причина загрязнения пластиком в Средиземноморье, подчёркивает издание. Это побудило власти итальянских курортов, в том числе острова Капри, ввести штрафы в размере €500 для туристов, устраивающих пикники с не подвергающимися переработке пластиковыми тарелками и столовыми приборами, сообщает The Times.

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