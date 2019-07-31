Times: бутылка за билет — Рим ввёл новую схему оплаты проезда
Жители Рима, которые сдают пластиковые бутылки на переработку, смогут получать бесплатные билеты на проезд в общественном транспорте, пишет британская газета The Times.
Пассажиры в Риме получили возможность обменивать использованные пластиковые бутылки на проездные билеты на метро и автобус по схеме, которую мэр города назвала первой в Европе.
Пустые бутылки можно сдавать в специальные автоматы на трёх станциях метро, которые взамен выполнят загрузку приложения с кредитом для проезда в общественном транспорте. За каждую бутылку можно получить по 5 центов. Таким образом, сдав 30 бутылок, можно получить бесплатный билет на проезд стоимостью €1,5, поясняет издание.
«Мы можем претендовать на звание первой крупной европейской столицы, внедрившей это новшество, — заявила мэр Рима Вирджиния Раджи, известная, среди прочего, борьбой с уклонением от оплаты проезда в пригородных районах. — Тем самым мы даём стимул купить билет за счёт переработки».
Чиновники надеются, что эта схема поможет сдержать кризисную ситуацию с мусором в городе, в котором плохо работают службы сбора отходов. После предупреждения врачей о том, что большие мусорные баки на колёсах представляют опасность для здоровья, люди не хотят их использовать, и на улицах накапливается множество мешков с мусором.
Одноразовые пластиковые изделия — основная причина загрязнения пластиком в Средиземноморье, подчёркивает издание. Это побудило власти итальянских курортов, в том числе острова Капри, ввести штрафы в размере €500 для туристов, устраивающих пикники с не подвергающимися переработке пластиковыми тарелками и столовыми приборами, сообщает The Times.