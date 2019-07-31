Times: бутылка за билет — Рим ввёл новую схему оплаты проезда

Пассажиры в Риме получат возможность расплачиваться за проезд бутылками, пишет британская газета The Times. Сдать пустые пластиковые бутылки на переработку можно в специальные автоматы, получив за каждую по 5 центов через мобильное приложение. При накоплении необходимой суммы пассажир получает бесплатный билет на метро или автобус. Рим стал первой европейской столицей, внедрившей это новшество, заявила мэр города.

Жители Рима, которые сдают пластиковые бутылки на переработку, смогут получать бесплатные билеты на проезд в общественном транспорте, пишет британская газета The Times.

Пассажиры в Риме получили возможность обменивать использованные пластиковые бутылки на проездные билеты на метро и автобус по схеме, которую мэр города назвала первой в Европе.

Пустые бутылки можно сдавать в специальные автоматы на трёх станциях метро, которые взамен выполнят загрузку приложения с кредитом для проезда в общественном транспорте. За каждую бутылку можно получить по 5 центов. Таким образом, сдав 30 бутылок, можно получить бесплатный билет на проезд стоимостью €1,5, поясняет издание.

«Мы можем претендовать на звание первой крупной европейской столицы, внедрившей это новшество, — заявила мэр Рима Вирджиния Раджи, известная, среди прочего, борьбой с уклонением от оплаты проезда в пригородных районах. — Тем самым мы даём стимул купить билет за счёт переработки».

Чиновники надеются, что эта схема поможет сдержать кризисную ситуацию с мусором в городе, в котором плохо работают службы сбора отходов. После предупреждения врачей о том, что большие мусорные баки на колёсах представляют опасность для здоровья, люди не хотят их использовать, и на улицах накапливается множество мешков с мусором.

Одноразовые пластиковые изделия — основная причина загрязнения пластиком в Средиземноморье, подчёркивает издание. Это побудило власти итальянских курортов, в том числе острова Капри, ввести штрафы в размере €500 для туристов, устраивающих пикники с не подвергающимися переработке пластиковыми тарелками и столовыми приборами, сообщает The Times.