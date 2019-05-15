Bild: немецкий адмирал рассказал о плачевном состоянии дорог и мостов Германии

Высокопоставленный представитель Германии в структурах НАТО Манфред Нильсон раскритиковал немецкие дороги и мосты в преддверии крупных учений альянса в Европе в 2021 году, пишет Bild. По словам адмирала Нильсона, даже независимо от военных нужд инфраструктура Германии находится в плачевном состоянии и не приспособлена для перемещения тяжёлой военной техники. То же касается и железных дорог: только на подготовку к подобным манёврам оператору понадобится около 36 дней.

Высокопоставленный немецкий адмирал Манфред Нильсон видит большую проблему в шоссе, железных дорогах и мостах Германии, пишет таблоид Bild. В интервью немецкой газете Welt Нильсон раскритиковал накапливавшиеся десятилетиями упущения в инфраструктуре страны.

Как отмечает издание, НАТО собирается провести крупные учения Steadfast Defender в 2021 году, для участия в которых в европейские порты прибудут более 10 тыс. американских солдат. Также планируется перемещение внутри Европы 1100 единиц тяжёлой и лёгкой военной техники.

Какие задачи в связи с этим лягут на Германию? По мнению Нильсона, их, возможно, даже слишком много для страны. С точки зрения адмирала военно-морских сил Германии, военная техника, с помощью которой сегодня осуществляется транспортировка танков и других бронемашин, стала тяжелее. «Я боюсь, что многие наши дороги и мосты окажутся не приспособлены для такой нагрузки, — отметил Нильсон. — Наша инфраструктура даже безотносительно военных потребностей местами по-настоящему плачевна».

При необходимости транспортировать военную технику по дорогам Германии придётся прицельно выискивать подходящие пути и мосты, чтобы избежать недостаточно крепких дорог, подчёркивает Bild.

Кроме того, заместитель главы Командования по трансформации союзнических сил НАТО в США раскритиковал и немецкие железные дороги. «Если мы захотим транспортировать танки и бронемашины через Германию, предупредив об этом всего за пять дней, Deutsche Bahn сейчас не сможет этого сделать», — предостерёг Нильсон. По его словам, главному железнодорожному оператору в Германии понадобится в среднем 36 дней на подготовку таких манёвров.

Оценки Нильсона основаны на статистических данных августа 2018 года: тогда правительство Германии насчитало в стране 39 500 недостаточно прочных автобанов и мостов федерального значения. Лишь каждый восьмой из них находится в хорошем состоянии. Каждый третий нуждается в ремонте в скором времени — преимущественно из-за трещин в бетоне, коррозии или пришедших в негодность ограждений, сообщает Bild.