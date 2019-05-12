DLF: в Литве защиту бундесвера от «врага» ценят больше, чем на его родине

В воскресенье жители Литвы выбирают нового главу государства, сообщает Deutschlandfunk. Кандидаты в президенты спорили о налогах, образовании и многом другом. Только в одном они сошлись во мнениях: Литве нужно НАТО, чтобы «защититься от России». И бундесверу выпало играть во всём этом важную роль, отмечает журналист немецкой радиокомпании.

В воскресенье жители Литвы выбирают нового главу государства. Кандидаты в президенты спорили о налогах, образовании и многом другом. И только в одном они сошлись во мнениях: Литве нужно НАТО, чтобы «защититься от России», пишет Deutschlandfunk.

«И немецкому бундесверу выпало играть во всём этом важную роль», — отмечает автор статьи Флориан Келлерман.

Разместились же военнослужащие армии Германии на литовской военной базе в Рукле, где они проводят постоянные разноплановые учения, продолжает журналист Deutschlandfunk.

По словам командира роты Фабиана из Регенсбурга, чью фамилию автору статьи запретили разглашать, солдаты немецкого бундесвера тренируются, чтобы «максимально осложнить превосходящему по численности врагу прорыв линии обороны».

Имя «возможного врага» здесь никто не произносит вслух, но и так всем понятно, что речь идёт о России, подчёркивает журналист немецкой радиокомпании.

«В некоторой степени я мог понять, почему люди здесь считают, что им угрожает опасность. И только здесь я в полной мере осознал, насколько действительно велик страх литовцев», — цитирует Келлерман командира роты Фабиана из Регенсбурга.

Согласно последним опросам, 80% жителей Литвы на самом деле опасаются, что российская армия «оккупирует их страну». Результаты опросов также свидетельствуют о том, что литовцы чувствуют себя в большей безопасности благодаря присутствию батальона НАТО.

«К нам здесь очень хорошо относятся и дети, и пожилые люди, машут нам в знак приветствия, когда мы совершаем марш-броски по улицам, подходят к нам, как только мы покидаем казарму в униформе», — поделился своими впечатлениями с журналистом Deutschlandfunk командир роты Фабиан из Регенсбурга.

А тем временем, уточняет автор статьи, в Литве уже побывали около 2,5 тыс. солдат немецкого бундесвера.

«Большинство военнослужащих будет охотно вспоминать об этом. Ведь, как рассказывают многие из них, такого уважения как здесь им не выказывают даже дома, в Германии», — заключает Флориан Келлерман.