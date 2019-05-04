FAZ: лидер европейских либералов усомнился в способности Евросоюза «остановить русских»

Страны ЕС тратят на свои вооружённые силы втрое больше, чем Россия, заявил на дебатах кандидат на пост главы Еврокомиссии, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт. «Впрочем, я всё равно не уверен, что мы будем в состоянии остановить русских», — цитирцет лидера либералов в Европейском парламенте Frankfurter Allgemeine.

За три недели до выборов в Европейский парламент кандидаты на пост председателя Еврокомиссии провели дебаты во Флоренции, «самой оживлённой» частью которых стало обсуждение вопроса о создании единой европейской армии, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.



Так, например, лидер либералов в Европарламенте, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт потребовал объединить в течение следующих пяти лет вооружённые силы стран ЕС в одну единую европейскую армию.



«Давайте создадим до 2024 года армию ЕС!» — призвал Верхофстадт. Ведь на свои вооружённые силы европейцы тратят в три раза больше, чем Российская Федерация, подчеркнул экс-глава бельгийского правительства.



«Впрочем, я всё равно не уверен, что мы будем в состоянии остановить русских», — признался лидер либералов в Европейском парламенте.



За создание единой армии Евросоюза высказался и основной кандидат от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, отмечает издание.



В свою очередь, вице-председатель Еврокомиссии, бывший министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс категорически не согласился со своими конкурентами и счёл их предложение нереалистичным.



Тиммерманс посоветовал Ги Верхофстадту лучше не давать обещаний, которых он не сможет сдержать. По словам кандидата на пост главы Еврокомиссии от социал-демократов, каждый из его конкурентов прекрасно знает, что «никакой армии ЕС в обозримом будущем не будет».



«Как вы можете говорить о (единой. — ИноТВ) армии, когда во внешней политике ЕС нет вообще никакого единства?» — добавил вице-председатель Еврокомиссии, экс глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс.