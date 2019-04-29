Die Welt: США — мировой лидер по военным расходам, а Россия не вошла даже в пятёрку

Россия опустилась с 4-го на 6-е место в мире по уровню военных расходов, пропустив вперёд Индию и Францию, сообщает Die Welt со ссылкой на доклад шведского института SIPRI. Таким образом, российский военный бюджет впервые с 2006 года не вошёл в пятёрку крупнейших. Мировым лидером по данному показателю являются США: более того, при Дональде Трампе Вашингтон даже увеличил объём выделяемых на вооружения средств.

В минувшем году мировые расходы на вооружения составили $1,8 трлн, что стало наивысшим показателем с 1988 года, пишет Die Welt, ссылаясь на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Издание отмечает, что мировым лидером по объёму военного бюджета ($649 млрд) являются США: при Дональде Трампе он вырос на 4,6% — впервые с 2011 года. На втором месте идёт Китай, а на третьем — Саудовская Аравия. Что касается России, то она опустилась с четвёртого места на шестое, пропустив вперёд Индию и Францию: российский военный бюджет сократился на 3,5%. Таким образом, Россия впервые с 2006 года не попала в пятёрку стран с крупнейшими военными бюджетами.

Как сообщает Die Welt, эксперты SIPRI предрекают высокую вероятность дальнейшего роста военных расходов. Цифры за 2018 год уже стали рекордными за всё время после окончания холодной войны: по сравнению с 1998 годом, военные расходы выросли на 76%.

При этом в исследовании отмечается любопытный факт: доля военных расходов от общемирового ВВП снизилась. В 2017 году она составляла 2,2%, а в 2018-м — 2,1%. В то же время прирост военных расходов опережает прирост населения.

Среди прочих тенденций выделяется рост военных расходов КНР: Пекин увеличивает свой военный бюджет уже 24-й год подряд. Отмечается, что именно Китай, наряду с Турцией, является одним из основных катализаторов глобального роста военных расходов.