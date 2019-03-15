GT: резко увеличив военный бюджет Трамп намерен сыграть в игру сверхдержав с Россией и Китаем

Предложенный администрацией Дональда Трампа военный бюджет США на 2020 год составит почти $720 млрд, сообщает обозреватель Global Times Фан Джише. Как отмечается, средства планируется направить на отражение «российской и китайской угрозы». Однако, по убеждению автора, теория об угрозах безопасности США со стороны Китая и России не состоятельна, а увеличение бюджета необходимо Трампу для того, чтобы сыграть с Москвой и Пекином в «игру сверхдержав».

Как напоминает обозреватель Global Times, директор по стратегическим исследованиям Института американских исследований китайской Академии общественных наук Фан Джише, Белый дом подготовил проект военного бюджета на 2020 год, размер которого составит почти $720 млрд, что на $33 млрд больше, чем в прошлом году. Эти средства планируется направить на «противостояние военной экспансии» России и Китая, а также борьбу с «государствами-изгоями» и Исламским государством*

Как отмечает автор, китайская и российская угроза уже не раз удостаивались особого упоминания в американских докладах военной тематики в последние годы. Впервые Россия и Китай были обозначены в качестве главных угроз безопасности США в Стратегии национальной безопасности, опубликованной в декабре 2017 года. Впоследствии «массированный огонь» по Москве и Пекину стал для Вашингтона «несменяемым трендом», полагает Джише.

«Совершенно очевидно, что президент Дональд Трамп полагается на военные расходы, готовясь играть в игру сверхдержав, в первую очередь с Китаем и Россией», — считает эксперт.

В декабре прошлого года Дональд Трамп предложил урезать военные расходы США, назвав оборонный бюджет размером в $716 млрд «безумием» и призвав Россию и Китай к остановке «неконтролируемой» гонки вооружений. «Однако оборонный бюджет на 2020 год — крупнейший в истории США — кажется ещё безумнее», — замечает автор.

При этом, несмотря на непоследовательность заявлений Трампа, его представления об обороне всегда оставались практически неизменными, отмечает специалист. В отличие от Барака Обамы, сегодняшний глава Белого дома последовательно отстаивал принцип «Америка превыше всего», а также необходимость «обеспечивать мир посредством силы», подкрепляя эту идею многочисленными примерами, начиная от увеличения военных расходов, заканчивая переименованием Тихоокеанского командования Вооружённых сил США в Индо-Тихоокеанское командование.

«Вашингтон всегда находит оправдания, чтобы заявить, что другие страны представляют так называемую угрозу безопасности США», — замечает Джише. Россия, по утверждениям США, разрабатывает сверхзвуковые ракеты, вмешивалась в президентские выборы в США, угрожает территориальной целостности соседних государств и бросает вызов мировому порядку. Мишенью Белого дома стал и Пекин, хотя, как подчёркивает автор статьи, «у Китая нет намерений угрожать другим станам». «Напротив, именно США всегда использовали агрессивный и конфронтационный подход в международных отношениях», — настаивает эксперт.

По данным расположенного в Лондоне Международного института стратегических исследований, в 2018 году США потратили на военные нужды $463 млрд. Эта сумма вчетверо превышает расходы Китая ($168,2 млрд) и в 10 раз — траты России ($63,1 млрд).

«Между Пекином и Вашингтоном всё ещё существует огромный зазор в том, что касается военных расходов и вооружений. А значит, теория о так называемой китайской угрозе несостоятельна», — делает вывод автор статьи.

Принятые Вашингтоном доктрины «Америка превыше всего» и «Сделаем Америку снова великой» нанесли удар по общим интересам великих держав и возможности сотрудничества между ними, уверен эксперт. «Если США продолжат свою враждебность, «российская и китайская угроза» превратятся в самосбывающееся пророчество, которое нанесёт серьёзный вред самой Америке», — предостерегает обозреватель Global Times.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



