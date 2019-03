National: Москва и Вашингтон на Ближнем Востоке ведут «оружейную дипломатию»

Россия и США через своих дипломатов ведут на Ближнем Востоке соперничество за рынки для своих ВПК, пишет The National. По мысли обозревателя журнала, это соперничество рискует ещё сильнее дестабилизировать регион и будет очень затратным для всех — особенно для Москвы.

Гонка вооружений, которую ведут США и Россия, на этой неделе «приняла ближневосточный оборот» в Персидском заливе и Турции: обе страны в результате коллапса договора РСМД ударились в «оружейную дипломатию», начав наперегонки продавать вооружения в страны региона, пишет эмиратское издание The National. По мнению обозревателя издания, в результате такой политики перспективы урегулирования региональных конфликтов стали более туманными, а вероятность дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока, напротив, выросла.



Как отмечает журналист, глава российского МИДа Сергей Лавров провёл турне по Персидскому заливу — и его главной целью, по всей видимости, было заключение контрактов на поставку оружия и привлечение инвестиций в Россию. Вместе с тем, как сообщил источник, знакомый с ситуацией, господин Лавров «не привёз никаких предложений по поводу израильско-палестинского конфликта или противостояния между странами залива и Ираном». Хотя министр и заявил в очередной раз, что Сирию необходимо вновь принять в Лигу арабских государств, главной целью его поездки было не обсуждение сирийских дел, а «добыча реальных денег для России», говорится в статье.



Визит господина Лаврова в Саудовскую Аравию в рамках его турне также коснулся вооружений — ведь ранее появились «признаки» того, что эр-Рияд хочет приобрести у Москвы комплекс ПВО С-400, в случае если США заблокируют продажу королевству собственной системы THAAD, подчёркивается в материале. THAAD стоит в два раз дороже C-400, а значит российский комплекс — вполне очевидная альтернатива для саудовцев, и они вряд ли станут колебаться с её приобретением, если конгресс США приостановит продажу THAAD, полагает автор.



Москва определённо не прочь воспользоваться интересом эр-Рияда к альтернативным рынкам вооружений и его желанием «диверсифицировать» оборонный импорт, убеждён обозреватель The National. Между тем «гонка вооружений» между США и Россией станет очень затратным предприятием, особенно для России, предупреждает он.



В свою очередь, высокопоставленные чиновники администрации президента США посетили Турцию и Ливан в преддверии турне по региону американского госсекретаря Майка Помпео и сделали целый ряд сигналов относительно приоритетов Вашингтона — в том числе и его стратегии поставок оружия на Ближний Восток, продолжает автор. По мнению журналиста, в настоящий момент основные цели Америки сводятся к тому, чтобы продолжать соперничество с Москвой в экспорте оружия, сдерживать Иран, а также дать понять Турции, что её действия в Сирии и отношения с Россией не останутся без последствий.



Как уточняется в материале The National, в Ливан от имени Вашингтона отправился заместитель госсекретаря по ближневосточным делам Дэвид Сэттерфилд, который предупредил Бейрут о том, что ему следует всерьёз воспринимать желание США лишить организацию «Хезболла» источников доходов. По мысли обозревателя издания, Вашингтон — а вместе с ним и Великобритания — хочет дать понять, что Западу надоело «особое» отношение Ливана к «Хезболле» и его попытки скрыть тот факт, что организация по сути представляет собой «государство в государстве».



Господин Сэттерфилд не стал встречаться с ливанским президентом Мишелем Ауном, что в очередной раз продемонстрировало напряжённость в отношениях между Вашингтоном и властями Ливана, поддерживающими, как считается, тесные отношения с «Хезболлой», подчёркивает автор. США пристально следят за действиями Ауна и, в частности, за его предстоящим визитом в Москву — но не потому, что Ливан является важным стратегическим активом в российско-американском соперничестве, а оттого, что Аун планирует обсудить в российской столице Иран и Сирию, а Москва заинтересована в том, чтобы стать главным поставщиком оружия для ливанских вооружённых сил вместо США, говорится в статье.