Spiegel: Путин подписал указ о приостановке ДРСМД в ответ на выход США из договора

Владимир Путин подписал указ о приостановке действия ДРСМД. Этот шаг стал формальным подтверждением решения, принятого ещё в феврале, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. Россия выходит из договора, запрещающего разработку ядерных ракет средней и меньшей дальности в ответ на аналогичное решение США и не позволит втянуть себя в новую дорогостоящую гонку вооружений, подчеркнул российский президент.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе России из ДРСМД, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

О соответствующем решении Москвы было объявлено ещё в начале февраля: в качестве реакции на выход США из соглашения, предусматривающего отказ от ядерных ракет меньшей и средней дальности, Россия также заявила о приостановке действия договора. Подписание указа российским президентом — простая формальность, отмечает издание.

В официальном заявлении Кремля сказано, что тем самым Россия реагирует на нарушение Соединёнными Штатами их обязательств по договору. США, в свою очередь, адресуют аналогичные упрёки в адрес Москвы.

Как напоминает издание, ДРСМД — это договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный США и Советским Союзом в 1987 году. Это соглашение запрещало разработку и размещение ракет наземного базирования и крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 км, способных переносить ядерный заряд.

Вашингтон и НАТО обвиняют в том, что её новые ракеты 9М729 нарушают условия договора, однако Москва это отрицает.

По данным российской стороны, эти ракеты имеют дальность действия до 480 км, то есть на 20 км ниже порога, предусмотренного по ДРСМД. Тем не менее, США и их партнёры по НАТО убеждены, что 9М729 способны преодолевать значительно большие расстояния, отмечает Der Spiegel.

Эксперты полагают, что дальнобойность новых российских ракет сопоставима с американскими крылатыми ракетами «Томагавк», у которых она составляет порядка 2500 км.

Ещё в феврале Владимир Путин завил о разработке новых ракет средней дальности — в качестве ответа на сходные, по его словам, американские проекты. При этом российский президент добавил, что его страна не позволит втянуть себя в новую дорогостоящую гонку вооружений. Россия разместит свои ракеты средней и меньшей дальности в европейском регионе лишь в том случае, если аналогичным образом поступят США, подчеркнул Владимир Путин.