WP: американский генерал предложил включить в СНВ-III новое российское оружие

Глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен выступил за расширение договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). По его мнению, новая фаза соглашения должна охватывать всё ядерное оружие, в том числе перспективные разработки Москвы, передаёт The Washington Post.

Глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен, отвечающий за ядерный арсенал страны, выступил за расширение рамок договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). В настоящий момент вопрос о продлении этого российско-американского соглашения рассматривается президентом Трампом, пишет The Washington Post.

СНВ-III был заключён в 2011 году. Договор обязывает стороны сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет, а также подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц, напоминает издание.

На слушаниях в комитете по делам Вооружённых сил сената Хайтен сообщил, что СНВ-III помогает американской армии, ограничивая размер российских стратегических сил. Кроме того, по словам высокопоставленного военного, предусмотренные договором инспекции дают Вашингтону «невероятно важную» возможность оценить, чем именно занимается Москва.

В то же время Хайтен предупредил, что подписанный в 2011 году договор не охватывает многие новые российские системы, «в том числе термоядерную торпеду и сверхзвуковой планирующий боевой блок, которые в прошлом году усиленно рекламировал Владимир Путин». Это же касается «обширного арсенала» малых тактических средств, находящихся на вооружении Москвы.

«Я большой сторонник СНВ-III, — сообщил Хайтен. — На мой взгляд, в идеале следующая фаза СНВ-III должна включать всё ядерное оружие, а не только те системы, которые уже обозначены в этом договоре».

Хайтен заверил сенаторов, что его ведомство сможет защитить Соединённые Штаты в ближайшие годы. Но, по признанию генерала, его тревожит, что ситуация рискует измениться после того, как на вооружении России появятся новые системы.

Белый дом уже формально объявил о разрыве другого важного соглашения с Кремлём по контролю над вооружением — Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вскоре Трампу предстоит решить судьбу СНВ-III — аннулировать, продлить или попытаться заменить его новым расширенным пактом, обращает внимание издание.

Ранее Москва давала понять, что она заинтересована в сохранении договора. В интервью Fox News российский президент заявлял, что он готов продлить СНВ-III, но перед этим, по его словам, сторонам необходимо согласовать некоторые детали, напоминает The Washington Post.