Focus: глава МИД Люксембурга признал бесполезность санкций Запада против России

Западные санкции против Российской Федерации провалились, заявил в интервью Focus министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. «Мы нужны русским, у нас всё должно получиться», — выразил уверенность глава люксембургской дипломатии.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн не намерен «ставить крест» на Российской Федерации и «провозглашать врагом» Запада главу Кремля Владимира Путина, сообщает немецкий журнал Focus.

«Я очень разочарован, — признался Ассельборн в интервью изданию. — Никто не ожидал того, что случилось в Крыму».

И тем не менее, напомнил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга, Россия и Европа делят один и тот же континент.

«Мы нужны русским, у нас всё должно получиться», — выразил уверенность Жан Ассельборн.

А вот западные санкции против Российской Федерации провалились, констатировал министр иностранных дел Люксембурга.

По его словам, штрафные меры против Москвы — не самоцель. Если президент России Владимир Путин всё же выполнит Минские соглашения, то в антироссийских санкциях больше не будет необходимости, отметил глава люксембургской дипломатии.

Ассельборн также прокомментировал выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Не холодного ли мира нам теперь ждать? — возмутился министр иностранных дел Люксембурга. — Ситуация развивается в неверном направлении!»

Европейцы, по мнению главы люксембургского МИД, теперь должны держаться друг друга, чтобы предотвратить новую гонку вооружений.

«В противном случае она попросту растерзает Европу», — предупредил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.