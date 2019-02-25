Обозреватель Fox News: военная бравада России убеждает НАТО в необходимости санкций

«Российского президента снедает сильная злоба на Америку и НАТО», — пишет аналитик Ребекка Грант в своей статье для Fox News.

Обращаясь недавно с посланием к Федеральному Собранию, Владимир Путин заявил, что самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений остаётся односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На самом деле, поясняет автор, США выходят из этого двустороннего соглашения по той причине, что Россия не соблюдает ДРСМД, проводя уже несколько лет испытания ракеты 9M729, разработанной ОКБ «Новатор».

«Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО. Нужно оставить подобные иллюзии», — приводит Грант слова российского лидера.

При этом она отмечает, что это именно Путин страдает от иллюзий. И, по её словам, он вскоре заплатит высокую цену за то, что его страна нарушает ДРСМД. Ведь Москва не только нарушала этот договор, но и хвасталась своими агрессивными программами по разработке новых ядерных вооружений.

Таким образом Путин дал США и прочим странам НАТО ещё больше оснований не отменять экономические санкции, введённые против России после того, как она «захватила Крым» в 2014 году. Кроме того, из-за нарушений ДРСМД Россия теряет возможность привлечь в страну инвестиции и обеспечить рост своей экономики.

Из-за российского президента будущее контроля за вооружениями оказалось в опасности.

«И всё это из-за ракеты с малой военной ценностью», — отмечает Грант.

И поскольку в состав НАТО входит много стран, то Россия никогда не сможет построить достаточное количество ракет для устранения всех потенциальных авиабаз альянса, говорится в статье.