Sieci: отказ от американских ракет не гарантирует Польше безопасности

Если американцы захотят разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками, одним из мест для размещения стартовых установок может оказаться Польша. Как пишет издание Sieci, в случае, если такое решение будет принято, Варшаве не стоит отказываться, поскольку отказ не будет гарантировать Польше безопасности.

Если США выйдут в этом году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в Европе вновь могут появиться американские ракеты. Как пишет издание Sieci, в таком случае встанет вопрос, где именно их разместить, и одним из мест, где можно развернуть американские пусковые установки будет Польша. Автор материала считает, что Варшаве, в случае, если такое решение будет принято, не стоит отказываться от данного предложения.

Данное решение позволит Польше не только проявить солидарность с союзниками по НАТО, но и обеспечить стране защиту от возможного нападения России. Удар по расположенным на польской территории пусковым установкам будет означать объявление войны, и за ним последует незамедлительный ответ альянса. Если же ракет на польской территории не будет, то Москва может решить,что НАТО не хочет развязывать глобальный конфликт и не станет защищать поляков.

«Разумеется, я не утверждаю, что все закончится так, как в 1939 году, однако настроения, царящие в западных странах (опросы показывают, что далеко не все их жители готовы были бы воевать за Польшу), должны заставить нас задуматься», — отмечает автор материала.

Однако гипотетическое согласие Варшавы принять американские пусковые установки не будет означать, что Польша их непременно получит. Решения о развёртывании таких вооружений принимаются коллегиально членами НАТО, и будет неудивительно, если некоторые из них будут выступать против размещения ракет на польской территории, называя самые разные причины. Могут прозвучать аргументы о том, что не следует ещё сильнее провоцировать Россию. Также, вероятно, отказ от размещения ракет будет обосновываться тем, что Польша — слишком нестабильное в политическом плане государство, чтобы рисковать размещать там вооружения. Также и внутри самой Польши могут найтись те, кто будет выступать против ракет.

«В Польше тоже наверняка найдётся немалое количество «полезных идиотов», готовых выходить на демонстрации «в защиту мира». Появление в нашей стране пусковых установок с ядерными ракетами — это пока туманная и весьма отдаленная перспектива. Следует, однако, учитывать, что отказ от такой от гипотетической возможности не гарантирует Польше безопасности, а ровно наоборот», — заключает автор материала.