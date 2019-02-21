Эксперт ORF услышал в речи Путина отголоски холодной войны

В обращении главы Кремля Владимира Путина к федеральному собранию преобладала «воинственная риторика», заявил в эфире ORF эксперт по вопросам внешней политики Андреас Пфайфер. Слова президента России напомнили ему «мрачные времена гонки вооружений». Он убеждён, что история повторится, и Европа не сможет этому помешать.

Мы обсудим его (обращение главы Кремля Владимира Путина к федеральному собранию. — ИноТВ) прямо сейчас. Со мной в студии руководитель отдела внешней политики ORF Андреас Пфайфер. То, что мы слышали, можно как минимум назвать ужесточением риторики. Это ещё один шаг на пути к новой холодной войне?

АНДРЕАС ПФАЙФЕР, руководитель отдела внешней политики ORF: Пока что такие угрозы сопровождаются пустыми фразами о готовности к сотрудничеству и важности дружеских отношений. Владимир Путин тоже упомянул об этих вещах. Но сейчас действительно преобладает воинственная риторика, что на самом деле напоминает мрачные времена гонки вооружений.

Когда сегодня он сказал, что Россия возьмёт под прицел США и не только те страны, где развёрнуты американские ракеты, то это можно расценивать не только как угрозу Вашингтону, но и партнёрам альянса в Европе.

С другой стороны, вчера Дональд Трамп очень с большой помпой объявил о размещении американских войск в космосе. По большей части это пока что дело далёкого будущего. Но такие заявления подогревают конкуренцию между странами. Россия уже разрабатывает новые крылатые ракеты. И это всё сильнее ограничивает простор для реального сотрудничества и дружеских отношений.

Сейчас ведётся работа или должна начаться работа по созданию нового договора о разоружении. После отмены старого (речь идёт о ДРСМД. — ИноТВ). Насколько оптимистичными могут быть прогнозы или же эта риторика навредила планам по его созданию?

АНДРЕАС ПФАЙФЕР: Это ухудшит ситуацию с переговорами, у которых и так пока мало шансов на успешный исход. Срок действия ДРСМД, договора об отказе от ракет средней дальности, закончится в августе. Так что пока ещё есть время для корректировки курса. На самом деле Россия и США заинтересованы в модернизации своего ракетного арсенала. И сейчас они просто перекладывают друг на друга ответственность за нарушение этого договора.

Так что этот конфликт, я боюсь, уже был стартовым выстрелом для новой гонки вооружений. В ней будут участвовать и другие державы, например, Китай. И ЕС, который недавно на Мюнхенской конференции настоятельно призывал отказаться от слепой гонки вооружений, не сможет остановить такую динамику развития событий.

Андреас Пфайфер, спасибо Вам большое.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2019 года