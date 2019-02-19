Guardian: Европа стала мишенью для нападок не только со стороны Москвы, но и Вашингтона

Европейцы должны понять, что действующая американская администрация осуществляет не меньше нападок на Евросоюз, чем Кремль, и усердно стремится его разрушить, предупреждает The Guardian. А недавний визит госсекретаря США Майка Помпео стал лишь очередным эпизодом этой атаки, в которой противники Брюсселя используют раскол между странами Восточной и Западной Европы для уничтожения ЕС, подчёркивается в статье.

Администрация президента США Дональда Трампа «не только не любит Европейский союз, но и хочет его уничтожить», пишет The Guardian. Первым эпизодом, который это подтверждает, можно считать речь Дональда Трампа в Варшаве в 2017 году, которая «была пронизана нативистским национализмом» . А затем в 2018 году он принял меры по изменению торговых тарифов и разрушил такие ключевые договорённости, как «ядерная сделка» с Ираном и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, не говоря уже об открытой поддержке «брексита» и его решении вывести американские войска из Сирии, отмечается в статье.

По мнению автора, недавняя поездка в Европу госсекретаря США Майка Помпео стала очередным эпизодом в этой «атаке» на Евросоюз, участники которой стремятся окончательно его развалить, используя существующий раскол между странами Восточной и Западной Европы. Все вышеперечисленные действия Вашингтона ощутимо затрагивают европейские, в том числе британские, интересы, не говоря уже о резких публикациях Трампа в Twitter и регулярных «оскорблениях в адрес союзников», подчёркивает The Guardian.

Пока Европа ещё пытается «организовать сопротивление», поясняется в статье. В частности, недавно на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая стала для Трампа «любимой политической мишенью», устроили настоящую овацию за её речь, посвящённую «достоинствам мультилатерализма». Но похоже, что Евросоюзу ещё лишь только предстоит понять, с чем он имеет дело в эту «новую эпоху», предупреждает автор: «Человеком, который нынче нашёптывает в ухо Трампу, является его советник по национальной безопасности Джон Болтон. Особенности его направленной против Евросоюза идеологии во всей красе были продемонстрированы во время визита Майка Помпео в Будапешт, Братиславу и Варшаву».

Прежде всего, Помпео фактически «завладел празднованием в этом году 30-летия падения коммунизма в Восточной Европе», с особым пафосом отмечая «близость» Соединённых Штатов к тем нациям, которые «боролись за свою свободу», отмечается в статье. Однако при этом он сам всегда поддерживал правые популистские правительства, которые Евросоюз «взял на заметку» за их отход от демократических принципов, констатирует автор. Кроме того, своим выбором программы недавнего визита Помпео фактически усугубил разногласия между странами Европы, которые находились раньше по разные стороны «железного занавеса», пишет The Guardian: «При таком достаточно хитроумном варианте ставка делается на используемые демагогами в своих интересах чувствительные вопросы, которые в последние годы омрачили способность Евросоюза объединяться».

По мнению автора, эта стратегия частично напоминает действия бывшего министра обороны США Дональда Рамсфельда накануне вторжения в Ирак, когда в 2003 году он запустил в оборот термин «старая Европа» (плохая) и «новая Европа» (хорошая). Однако значительное отличие состоит в том, что сегодня «европейский проект с большим трудом пытается удержаться на плаву», тогда как в начале 2000-х оптимисты считали, что он будет «в числе первых в XXI веке», говорится в статье.

В свою очередь, нынешний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ещё в 2000-м году написал статью под заголовком «Следует ли нам серьёзно относиться к глобальной власти?», которая позволяет более точно оценить нынешнюю стратегию Вашингтона и воспринимается сегодня как «дорожная карта намерений администрации Трампа, направленных на разрушение Евросоюза», отмечает The Guardian. В этой статье Болтон подверг резкой критике «глобалистов», стремящихся «опутать национальные государства паутиной международных норм и соглашений», ограничивающих их суверенитет, и подчеркнул, что «истинно демократический мандат» может существовать только на национальном уровне. Попутно он также раскритиковал некоммерческие организации, гражданское общество (которое, по его мнению, «считает, что оно находится за пределами национальной политики»), а также «безграничную широту» многонациональных и наднациональных институтов.

По мнению Болтона, именно Евросоюз является «ведущим источником реальной глобалистской политики», поясняет автор: «Болтон идёт ещё дальше — он считает Евросоюз угрозой для интересов Соединённых Штатов». В своей статье он предостерегает о том, что «европейские элиты» решили не ограничиваться передачей своего собственного национального суверенитета в Брюссель, а также передать и часть американского суверенитета всемирным институтам и подчинить американцев своим нормам, превратив таким образом Европейский союз в «миниатюрного предшественника глобальной власти». Поэтому Болтон уверен, что Евросоюз «не лишён определённой доли явного антиамериканизма», пишет The Guardian.

Не нужно думать, что написанное Болтоном в 2000 году устарело, подчёркивает автор: «Так может показаться только в случае, если вы верите, что у администрации Трампа нет вообще никакой идеологии, а есть только коммерческие интересы». Не далее как в прошлом году и президент Трамп назвал ЕС «врагом» — хотя сам он, пожалуй, «сделал больше для распространения антиамериканских настроений в Европе, чем другие американские лидеры», говорится в статье. По мнению автора, «традиционные» объяснения нападок Трампа на Евросоюз, где недружелюбное поведение Вашингтона рассматривается как «элемент торговой сделки» и тактика, направленная на расширение поставок американского оружия на европейский континент, являются лишь одной частью картины, проявлением «более широкой идеологической битвы за глобальную власть».

Конечно, было бы преувеличением считать, что сегодняшняя Европа способна бросить Соединённым Штатам реальный вызов на глобальной арене, поскольку она выглядит сравнительным «слабаком» в военном отношении и уже десятилетие пребывает в состоянии кризиса, поясняется в статье. «Однако Европа воплощает собой нечто такое, что Трамп и Болтон ненавидят», — уверен автор. По его мнению, когда некоторые из числа более крупных европейских государств ещё «пытаются сопротивляться», это явно вызывает дополнительное раздражение у команды Трампа.

Либерально настроенные жители Центральной Европы всё ещё надеются на «позитивную вовлечённость» США в этом регионе. В частности, Помпео в пообещал им поддерживать независимые средства массовой информации и разместить там силы НАТО «в ответ на угрозы со стороны России». Однако всё это отвлекает внимание от «новояза», который госсекретарь США активно использовал в ходе своего европейского визита на прошлой неделе, подчёркивает автор: «Такие слова как «свобода» и «независимость» потоком выливались изо рта Помпео, когда он отдавал должное тем, кто порвал с коммунистической диктатурой. Однако при этом ничего не было сказано о том, как Евросоюз помогал укреплять демократию».

По его мнению, слова Помпео о «свободе» отражают образ мысли Болтона, который заявил в 2000-м году: «Все американцы ценят свою собственную индивидуальную свободу. Они, по крайней мере, желают добра и хотели бы, чтобы и другие наслаждались подобной свободой». Однако, нападая на Евросоюз, он также подчеркнул, что «рубрика прав человека применяется теперь по отношению ко многим измерениям и стала важным компонентом глобальных усилий, направленных на сдерживание и ограничение независимого проявления национальными государствами как юридической, так и политической власти». Сегодня подобного рода мысли прекрасно воспринимаются правыми популистами в Варшаве и Будапеште, которые жалуются на реакцию Евросоюза на их «ограничительные меры» в отношении судей и средств массовой информации, пишет The Guardian.

До выборов в Европейский парламент остаётся менее 100 дней, а Помпео между тем обедает в компании премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который «хочет перекроить политическую карту Европы» таким образом, чтобы она соответствовала его представлениям о «нелиберальной демократии», говорится в статье. И хотя в Будапеште госсекретарь США также встретился и с представителями НКО, однако со стороны «не было заметно никаких признаков», свидетельствующих о том, что Помпео и Орбан расходятся во взглядах в отношении ценностей, подчёркивает The Guardian. Посещение же Словакии, которая считается себя «конструктивным членом Евросоюза», а не его противником, по мнению автора, было включено в программу Помпео намеренно, чтобы эта страна ещё больше оказалась «во власти европейских нелибералов», а не наоборот.

В реальности недавний визит госсекретаря США лишь поддержал врагов «ориентированного на ценности» Евросоюза и стал очередной «атакой на сам факт его существования», уверен автор. Послевоенная Европа смогла восстановиться в рамках коллективного проекта, пользуясь защитой и финансовой поддержкой со стороны Соединённых Штатов. Однако сегодня Евросоюз стал мишенью для «многоплановых политических нападок» как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы — и причиной этого являются не только его дела, но и сама его суть, говорится в статье. «Чем раньше европейцы это осознают, чем лучше», — заключает The Guardian.