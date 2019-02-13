NR: турне Помпео по Центральной Европе проходит под знаком «российской агрессии»

Госсекретарь США Майк Помпео отправился в турне по странам Центральной Европы, и в каждом своём выступлении он критикует советское прошлое и хвалит принимающие страны за то, что они в своё время «сбросили с себя советское ярмо». Как отмечает National Review, таким образом Вашингтон пытается вернуться в регион, которым не занимался много лет, и где за это время выросло влияние России и Китая.

Распад советского блока ускорился с появлением движения «Солидарность» в Польше, с «бархатной революцией» в Словакии и с подобными протестами по всей Центральной и Восточной Европе, пишет National Review. И теперь, спустя 30 лет, во время своего турне по региону госсекретарь США Майк Помпео снова напоминает про историю противостояния Москве, чтобы показать, что именно с США, а не с Россией, нужно сотрудничать Центральной Европе.

Помпео начал турне с Будапешта, где посетил статую Рональда Рейгана, который стоит напротив памятника солдату Красной армии. Американского президента увековечили на площади Свободы, чтобы отметить то, как его администрация противостояла Советам.

Затем Помпео отправился в Братиславу, где побывал на мемориале Ворота свободы, посвящённом погибшим словакам, которые пытались прорваться за железный занавес. Его день закончился в Польше, где он встретился с министром иностранных дел.

В каждом своём выступлении Помпео напоминал о том, какое тёмное наследие оставил после себя советский коммунизм, и при этом хвалил принимающие страны за то, что они «сбросили с себя советское ярмо». Во время посещения мемориала в Братиславе он отметил: «Там, где раньше была колючая проволока и вооружённые солдаты, сегодня свободно перемещаются люди, товары и информация».

Главная идея Помпео заключалась в том, что демократия уязвима, и что Россия по-прежнему пытается разрушить этот строй. «Демократия громогласна, состоит из полемики, у людей разные взгляды. Но в России всё иначе», — сказал Помпео.

Вашингтон долгое время игнорировал этот регион, отмечает автор статьи, и за эти годы вакуум заполнили Россия и Китай. Возвращение США в Центральную Европу соотносится с политической линией администрации Трампа, который намерен бороться с распространением российского и китайского влияния в мире.

Так, Помпео на встрече с министром иностранных дел Польши заметил, что если польское правительство будет продолжать своё сотрудничество с китайской компанией Huawei, то это может угрожать их отношениям с США. Но про Россию он высказался ещё жёстче: «Позвольте вас заверить, что Владимир Путин намерен нанести удар по демократиям по всему миру. Не стоит заблуждаться на это счёт».

При этом и Венгрию, и Словакию, и Польшу критикуют за нарушения прав человека. Госдепартамент объявил о новой программе по тренировке журналистов из этих стран, которые занимаются расследованиями, отмечает National Review.