FAZ: Помпео едет «спасать» Европу от Huawei и китайского 5G

Китайская компания Huawei хочет создать в Восточной Европе коммуникационную сеть нового поколения, однако США стремятся этому воспрепятствовать, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Для этого госсекретарь Майк Помпео отправился в Венгрию, Польшу и Словакию, чтобы предостеречь их от распространения китайского влияния и призвать объединиться с Америкой против Пекина.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео отправился в поездку по Европе с намерением убедить Венгрию, Польшу и Словакию исключить для китайской компании Huawei возможность создания мобильной сети нового поколения 5-G, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

«Мы больше обеспокоены китайским присутствием, присутствием Huawei, в Центральной и Восточной Европе, чем в Западной Европе», — отметил сотрудник американского правительства на прошлой неделе на брифинге по поводу поездки Помпео. Одна из причин тому — «более высокая склонность к коррупции», которая может облегчить для Китая «проникновение в центральные отрасли» и, таким образом, распространение влияния Пекина, поясняется в статье. Кроме того, по версии американской стороны, Центральная и Восточная Европа — основные цели китайской стратегии в Европе, как показывает инициатива «16 + 1», в рамках которой Китай развивает сотрудничество с 16 европейскими странами.

Помпео хочет указать Венгрии, Польше и Словакии на опасности, таящиеся в сотрудничестве с Китаем, заявил официальный представитель американского правительства. Как напоминает издание, США обвиняют Китай в том, что технологии компании Huawei используются для шпионажа и манипулирования данными, а также предостерегают о том, что компоненты Huawei способны парализовать важные объекты инфраструктуры.

За последние дни Вашингтон уже увеличил давление на Европу с целью запретить Huawei предоставлять сетевые услуги на континенте, как США уже давно сделали на собственной территории. Американский посол в ЕС Гордон Сондленд даже грозил встречными мерами со стороны США. Те, кто слепо идут вперёд и безответственно внедряют китайские технологии, могут обнаружить, что у них возникли неприятности в обращении с Вашингтоном, предостерегал дипломат. Он также призывал ЕС объединиться с Америкой против Китая — в экономическом плане, в том, что касается сотрудничества спецслужб, и в военном отношении.

При этом китайские партийные СМИ предсказывали, что давление США на европейских партнёров, чтобы те выбрали сторону между Вашингтоном и Пекином, может привести к разногласиям в некоторых странах Европы. По версии китайских изданий, в Германии проявляется тенденция ставить свои интересы где-то посередине между Пекином и Вашингтоном.

Тем не менее, Пекин с растущим неудовольствием наблюдает за всё громче звучащими во многих европейских государствах предостережениями о китайском влиянии, отмечает Frankfurter Allgemeine. Китайский посол в Брюсселе в воскресенье назвал «абсолютной ложью» сообщение немецкой газеты Die Welt о том, что европейские службы безопасности предупреждают дипломатов и военных о шпионаже со стороны Китая. По данным издания, в Брюсселе действуют около 250 китайских шпионов, и европейские спецслужбы даже предостерегали дипломатов об опасности прослушки в определённых ресторанах.

«Безответственные замечания, нацеленные на то, чтобы злонамеренно дискредитировать Китай, направить общественность по ложному пути и навредить отношениям Китая с Бельгией и Европой, никогда не будут иметь успеха», — заявили на это в Пекине. Помимо этого, китайские газеты отметили, что сбор информации дипломатами о странах, в которых они находятся, — нормальная практика, а интерес к предостережениям по поводу китайского шпионажа спадёт, когда экономический рост Китая снова наберёт обороты, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.