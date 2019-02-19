Global Times: настойчиво приглашая Китай в ДРСМД, Меркель не уважает интересы Пекина

Призывы Ангелы Меркель в отношении Пекина принять участие в переговорах по сокращению вооружений демонстрируют её попытку «потакать безответственному выходу США» из соглашения и неуважение к интересам Поднебесной, считает Global Times. Сегодня Китай недостаточно силён, чтобы на равных заключать с Америкой подобные договорённости.

В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что вместе с США, Европой и Россией Китай будет участвовать в международных переговорах по сокращению вооружений. Как считает Global Times, комментарии Меркель были явно направлены против приостановки Москвой и Вашингтоном своих обязанностей в рамках Договора РСМД.

Однако член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ян Цзечи, присутствовавший на той же конференции, подчеркнул: его страна выступает против того, чтобы ДРСМД был многосторонним.

Как отмечает китайское издание, ДРСМД главным образом затрагивает интересы Европы и Германии. США первыми заговорили о выходе из соглашения, в результате чего вся существующая система контроля над вооружениями пошатнулась.

«Понятно, что Берлину не по себе, но поспешные призывы Меркель к Пекину не слишком уместны. Своими словами она демонстрирует неуважение к интересам и пожеланиям Китая и, по сути, потакает безответственной инициативе Вашингтона покинуть (ДРСМД. — ИноТВ)», — настаивает газета.

Вашингтон утверждает, что он вышел из соглашения, потому что Россия нарушала его условия, а Пекин вообще был не связан подобными обязательствами. На этом фоне Германия уверена, что чем больше стран будут участвовать в подписании новой версии ДРСМД, тем лучше. «Однако многие европейские страны никогда не смогут понять те угрозы для безопасности и ту необходимость в усилении национальной обороны, которые испытывают другие регионы», — рассуждает Global Times.

Издание напоминает, что изначально ДРСМД подписали между собой США и СССР. Это был «компромисс между двумя сверхдержавами с соотносимой военной мощью», способ снизить уровень напряжённости. И хотя Китай сегодня и сам намного сильнее, чем был в прошлом, его ядерная мощь намного меньше, чем у США, чтобы вести переговоры на равных.

Европейцы прекрасно понимают, что выход из ДРСМД для Вашингтона — часть политики «Америка прежде всего», и даже вроде бы критикуют США за такое поведение. Но несмотря на это, Меркель пытается заставить Пекин «служить американским интересам», и это говорит об «эгоизме» Германии и некоторых других европейских стран, считает газета. Однако «то, что европейцы в первую очередь думают о своих интересах, вполне естественно, но, когда дело касается столь важных вопросов, они должны отстаивать справедливость — в противном случае победят двойные стандарты».

Global Times объясняет, что Европа не чувствует непосредственной угрозы от Китая — куда больше её смущает её позиция между Москвой и Вашингтоном. Но при этом Германия пытается затянуть Пекин в собственные проблемы с безопасностью, и это не только вредит интересам Поднебесной, но и ведёт европейцев по неправильному пути.

Китайская газета уверена, что шаг за шагом глобализация меняет мировой политический пейзаж. Эпоха, когда интересы Европы должны быть непременно связаны с «западным лагерем», подходит к концу. Теперь Америка хочет быть сама по себе в трансатлантических отношениях, и Европе лишь остаётся пересмотреть собственные приоритетные направления.

Китаю нужна военная мощь, чтобы сохранять мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, преуспевание которого пойдёт на пользу и Европе. Пока в АТР равновесия сил не наблюдается, и Германия прекрасно осведомлена о разрыве между военной мощью США и Китая. Поэтому предложения Меркель — «просто пустой звук», заявляет Global Times.