Выступление Меркель напомнило Süddeutsche Zeitung Мюнхенскую речь Путина

Ангела Меркель выступала на Мюнхенской конференции так, словно её подменили, пишет Süddeutsche Zeitung. Она не использовала приевшихся, громоздких фраз и говорила прямо, что редкость для такого мероприятия — сравнить это можно с выступлениями Владимира Путина в 2007 году и Йошки Фишера в 2003. В частности, Меркель говорила о международных институтах, защитила «Северный поток — 2» и призвала страны к мультилатерализму.

В своей речи на полях Мюнхенской конференции по безопасности, Ангела Меркель отказалась от привычных клише, сообщает Süddeutsche Zeitung. Как отмечает издание, все участники конференции ждали, сумеет ли «старая знакомая» привнести что-то новое — и теперь они знают ответ.

Во-первых, Меркель сказала, что не может понять, почему немецкие автомобили были объявлены в США угрозой национальной безопасности: «Если автомобили, собирающиеся в Южной Каролине, внезапно стали угрозой национальной безопасности США, то это нас ужасает».

Süddeutsche Zeitung пишет, что Меркель выступала так, словно её подменили. Она не использовала громоздких технократических фраз, а говорила прямо, что редко случается на таких конференциях. Подобное происходило в 2007 году, когда президент России Владимир Путин «бросил перчатку Западу», или в 2003 году, когда бывший на тот момент министром иностранных дел ФРГ Йошка Фишер спорил с министром обороны США Дональдом Рамсфелдом по поводу американского вторжения в Ирак. Речь Меркель запомнится своим «боевым настроем», который, по мнению издания, больше связан не с положением дел в мире, а с происходящим внутри Германии — «свободное» поведение Меркель, судя по всему, связано с освобождением от бремени председательства в ХДС. Это может быть подтверждено тем, что, говоря о миграционном кризисе, Меркель добавила свой собственный тезис к позиции правящей партии: «Тогда всё зашло столь далеко из-за того, что мы уделили этой проблеме недостаточно внимания».

Меркель заявила, что международные институты, созданные после Второй мировой войны, должны быть реформированы, но нельзя допустить их уничтожения. В пример канцлер привела ликвидацию Договора РСМД: его сторонами были США и Россия, но он также затрагивал и безопасность Европы. Теперь он прекращает своё существование, а Европа «может лишь наблюдать». Меркель призвала к заключению нового договора, который включал бы ещё и Китай, на что зал отреагировал аплодисментами.

Затем Меркель затронула спорные вопросы немецкой внешней политики, сообщает Süddeutsche Zeitung. Как отметила канцлер, она в курсе, что Германию критикуют за недостаточно быстрое наращивание взносов в НАТО. По плану в 2024 году взнос Германии составит 1,5% ВВП: по словам Меркель, эта цифра многим кажется недостаточной, однако она будет значительным прогрессом для ФРГ.

Кроме того, Меркель защитила «Северный поток — 2»: «это правильно и важно, что Европа удерживает в приоритете свою обеспеченность газом и диверсификацию газовых поставок». При этом канцлер ФРГ заверила Петра Порошенко в том, что она будет выступать за дальнейшее использование газопровода, идущего по Украине — однако, российский газ остаётся российским газом, и неважно, по каким трубам он идёт.

В завершение своей речи Меркель призвала к мультилатерализму, подчеркнув, что проблемы всё же лучше решать совместными усилиями. После этих слов зрители аплодировали стоя, отмечает издание.