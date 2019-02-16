Немецкий эксперт: крах ДРСМД означает «банкротство» политики безопасности Германии

Ещё полгода назад Ангела Меркель вместе с другими западными лидерами говорила о важности ДРСМД, однако теперь соглашение утратило силу. При этом о проблемах было известно уже давно, но за последние пять лет Берлин ничего не сделал для их решения, считает бывший генеральный инспектор бундесвера и экс-глава Военного комитета НАТО Харальд Куят. Это равносильно объявлению банкротства внешней политики и политики безопасности Германии, подчеркнул он в интервью Deutschlandfunk

Крупнейшую проблему в сфере безопасности на сегодняшний день представляет ликвидация ДРСМД, считает бывший генеральный инспектор бундесвера и экс-глава Военного комитета НАТО Харальд Куят. В интервью Deutschlandfunk он отметил, что разочарован заявлениями Ангелы Меркель по этому вопросу: 12 июля прошлого года она вместе с другими представителями НАТО и главами стран и правительств заявила о решающем значении ДРСМД для безопасности и о необходимости сохранения этого договора.

Теперь же, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ангела Меркель выразила убеждение, что отмена договора была неизбежной. «Это, по моему мнению, заявление о банкротстве немецкой внешней политики и политики безопасности», — подчеркнул Куят в беседе с журналистами издания.

Правительство Германии, как и власти других стран, поддержали обвинения американской стороны. Однако бывший глава Военного комитета НАТО обращает внимание на то, что подобные упрёки возникли не вчера и не полгода назад, а ещё в 2014 году, то есть звучат уже на протяжении почти пяти лет. За всё это время Германия не предприняла ничего, хотя речь идёт о её безопасности, а не о безопасности США или России, настаивает эксперт. Он хотел бы, чтобы в его стране были такие политики, как Гельмут Шмидт или Гельмут Коль, которые бы распознали проблему и действительно начали действовать, причём речь не только об общих призывах или жалобах на существующее положение вещей, а о реальных действиях.

Говоря о ДРСМД, Куят советует подумать, что означает ликвидация этого договора. Если Россия вышла из соглашения, она больше не обязана ограничивать развитие своих вооружений, и никто не сможет её в этом упрекнуть. Даже если Россия раньше не нарушала условия договора, теперь она может это делать, потому что никаких обязательств по соглашению у неё не осталось. Таким образом, ликвидацией договора Запад достиг результата, точно противоположного его цели — безопасности, считает Куят.

С его точки зрения, договор об ограничении вооружений сейчас снова необходим, как и режим контроля вплоть до инспектирования заводов, производящих оружие. При этом российская сторона утверждает, что не против всё показать представителям Запада. В то же время Москва обвиняет США в том, что они также нарушали условия ДРСМД. «Об этом мы говорим не столь охотно, но эти обвинения существуют», — отметил Куят.

Нарушают ли США договор или нет — это вопрос, однако нужно быть готовыми рассмотреть и российские обвинения, подчеркнул он в интервью Deutschlandfunk. Обвинения выдвигаются в обоих направлениях, и обе стороны их отрицают. Поэтому нужно вместе искать истину, а для этого необходимо вернуться к инспектированию, уверен Куят.

По его замечанию, доверие нарушено с обеих сторон, и в этом заключается одна из серьёзнейших проблем нашего времени. Россия не доверяет США и наоборот, а Европа застряла где-то посередине. Доверие необходимо восстанавливать: когда-то оно присутствовало, и представители каждой стороны вели переговоры по существу, а не просто сотрясая воздух «дипломатической болтовнёй». «К сожалению, НАТО совершило ошибку, отложив этот важный инструмент», — сетует бывший глава Военного комитета альянса, подразумевая приостановку работы Совета Россия — НАТО.

Куят считает, что присоединение Крыма к России стало лишь поводом для этого, как было с войной в Грузии в 2008 году. Однако суть в том, что именно во времена повышенной напряжённости в отношениях, когда появляется риск конфликта, необходимо разговаривать друг с другом, поэтому отказываться от важного инструмента, позволяющего вести переговоры, в такой ситуации неверно, убеждён Куят.

Задачу Германии он видит не в посредничестве между другими сторонами, а в следовании собственным интересам безопасности. Куят лично наблюдал, как действовали в вопросе ДРСМД Гельмут Шмидт и Гельмут Коль, как активно они оба занимались этой проблемой. Бывший в то время президентом США Джимми Картер был непростым партнёром для ведения переговоров, как и генеральный секретарь Брежнев, но оба немецких лидера действительно прикладывали усилия, чтобы чего-то добиться, причём при существенном сопротивлении внутри страны, подчеркнул Харальд Куят в интервью Deutschlandfunk.