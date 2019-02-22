El País: Шойгу — человек, который всегда рядом с Путиным

Во главе процесса «перевооружения» России встал пользующийся доверием президента Владимира Путина министр обороны страны Сергей Шойгу, пишет El País. Издание полагает, что Шойгу уже не раз показывал свои организационные навыки и талант, за что его высоко ценят на родине.

Министр обороны России Сергей Шойгу прочно обосновался в рейтинге самых популярных российский политиков, в котором уступает лишь президенту России Владимиру Путину, полагает El País.

Испанское издание отмечает, что у Шойгу есть целый ряд «бесспорных достоинств, однако в такой иерархичной и пирамидальной системе, как в России, наиболее примечательное — доверие Путина». Так, на протяжении многих лет Шойгу остаётся неизменным спутником российского лидера в его поездках по Сибири, что, по словам российских журналистов, «доступно не каждому».

В начале 90-ых годов, в весьма неспокойное для страны время, Шойгу занял пост председателя комитета России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и сумел продемонстрировать «прекрасные организационные способности». В частности, ему удалось объединить в единый, весьма эффективный орган несколько малоэффективных подразделений гражданской обороны, «доставшихся России в наследство от СССР».

В 2012 году, после почти 20 лет, «посвящённых спасению сограждан», он был назначен на пост губернатора Московской области. Однако уже через шесть месяцев благодаря своему послужному списку, Шойгу стал «идеальным кандидатом» на пост министра обороны страны.

Придя на место Анатолия Сердюкова, который проводил весьма непопулярные среди военных реформы, Шойгу избрал «иной путь». В частности, новоиспечённый министр, почувствовал на себе ответственность за социальное благосостояние своих подчинённых.

При этом благодаря инженерно-строительному образованию Шойгу «остаётся строителем». Так, под его руководством было модернизировано здание Генерального штаба сухопутных войск России, кроме того он внёс изменения в свой рабочий кабинет.

Некоторые россияне считают его возможным преемником Путина, однако Шойгу, как отмечает издание, никогда не давал поводов для подобных спекуляций.

«Министр знает, как находиться рядом с Путиным, не затмевая его», — пишет El País. Однако добавляет, что Шойгу «не лишён некоторого тщеславия и ему нравится создавать образ культурного человека, которому присуще чувство стиля».

Вместе с тем Шойгу продолжает показывать себя весьма талантливым политиком. Так, ключевую роль в его министерской карьере сыграла «аннексия»* Крыма. Кроме того, «министр открыто проявил свой талант и провёл сложные военные операции, которые позволили продемонстрировать российский военный потенциал» в Сирии.

В настоящий момент, пишет El País, Шойгу руководит процессом «перевооружения страны». На состоявшейся в начале месяца встрече с Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Шойгу высказал своё мнение относительно необходимых мер. Так, Путин поддержал идею об использовании пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).