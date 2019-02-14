BR: «предательство союзников» — экс-глава военного комитета НАТО оценил выход США из ДРСМД

Бывший глава военного комитета НАТО Харальд Куят резко раскритиковал решение США выйти из Договора РСМД, сообщает Bayerischer Rundfunk. «Это предательство безопасности европейских союзников», — констатировал отставной генерал ВВС Германии в эфире радиостанции.

Экс-глава военного комитета Североатлантического альянса Харальд Куят резко раскритиковал решение Соединённых Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает Bayerischer Rundfunk.

«Это предательство безопасности европейских союзников», — заявил генерал в отставке в эфире немецкой радиокомпании.

Кроме того, выход Соединённых Штатов из двухстороннего соглашения 1987 года Харальд Куят назвал «крайне опасным шагом».

Расторжение соглашения, по его словам, означает, что Вашингтон отказался от своих обязательств перед европейскими союзниками. Подобный шаг со стороны США, подчеркнул Куят, представляет большую опасность для Европы.

«Всё, что последует после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, хуже того, что мы имеем в данный момент», — констатировал бывший председатель военного комитета Североатлантического альянса.

Именно поэтому Харальд Куят надеется, что Договор РСМД ещё удастся спасти. Для этого, по мнению экс-генерала НАТО, Российская Федерация и Соединённые Штаты должны возродить практику проведения обоюдных инспекций, от которых отказались в мае 2001 года.