Немецкий политолог: конец ДРСМД вернёт мир в 60-е, но гораздо более опасные
Шансы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности невелики, заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Rundschau эксперт из берлинского Фонда науки и политики Оливер Майер.
По словам политолога, ничто в настоящее время не указывает на то, что в ближайшие шесть месяцев Российская Федерация и Соединённые Штаты предпримут меры по спасению двухстороннего соглашения.
Несмотря на то что Россия «в принципе» изъявила готовность к диалогу, насколько серьёзны намерения Москвы сказать, однако, сложно. В свою очередь, США дали понять, что «в любом случае» разместят в Европе новые, но неядерные ракеты средней дальности. В действительности же подобные крылатые ракеты можно оснастить ядерными боеголовками. К тому же Соединённые Штаты «уже начали разрабатывать новые ядерные ракеты морского базирования», отметил Майер.
Невелики шансы и того, считает эксперт Фонда науки и политики, что Российская Федерация и США подпишут «договор-преемник», к которому присоединятся другие государства, в арсеналах которых также имеются ядерные ракеты.
«Шансов было бы больше, если бы Договор РСМД сохранили в силе и расширили. Дело в том, что более 90 процентов ядерного оружия находятся в руках Соединённых Штатов и России. Ядерные государства поменьше — к ним относится Китай — аргументируют, что они будут готовы присоединиться к многостороннему соглашению только в том случае, если США и Россия продолжат разоружаться. В данный момент, однако, происходит обратное», — пояснил немецкий политолог.
Кроме того, в случае расторжения ДРСМД под угрозой, по мнению Майера, окажется Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), действие которого заканчивается в феврале 2021 года.
«Опасность заключается в том, что в этом случае могут быть предприняты попытки задекларировать ракеты большей дальности как ракеты средней дальности. Подобные системы ведь станут как бы легальными после расторжения ДРСМД. Результатом станут обоюдные обвинения в подрыве СНВ-III», — выразил уверенность эксперт берлинского Фонда науки и политики.
Если дело дойдёт до расторжения и Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, то в мире вообще не останется соглашений о разоружении, предупредил немецкий политолог.
А это уже будет регрессом — возвращением в 60-е годы, но только «гораздо более опасные», констатировал эксперт Фонда науки и политики Оливер Майер.
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