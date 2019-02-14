Télégramme: Столтенберг обещал вести диалог с Лавровым, чтобы сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудить перспективы сохранения Договора РСМД. По его словам, это крайне важно для НАТО, ведь члены альянса не хотят, чтобы разразилась новая гонка вооружений, пишет Le Télégramme.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов вести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы спасти Договор РСМД, пишет Le Télégramme. Однако дипломат не исключил никаких других вариантов в случае неудачи.

«Я собираюсь встретиться с Сергеем Лавровым в Мюнхене во время конференции по безопасности, потому что важно продолжать диалог с Россией», — заявил Столтенберг. По его словам, «наша главная цель — сохранить» договор, который Москва и Вашингтон заключили в 1987 году.

Действие Договора РСМД должно закончиться в августе 2019 года, и НАТО призывает Россию воспользоваться этим окном в полгода, чтобы вернуться в его рамки и спасти документ, то есть уничтожить ракеты 9M729, которые, как считают на Западе, якобы условия договора нарушают. Если этого не произойдёт, то последствия будут «очень серьёзными», пригрозил Столтенберг.

В НАТО не хотят, чтобы разразилась «новая гонка вооружений», и там не собираются размещать в Европе новые крылатые ракеты, заверил Столтенберг. Но альянсу нужно готовиться к прекращению действия этого договора. «Я не хотел бы обсуждать результаты начатых размышлений, но мы будем едины, и наша реакция будет взвешенной и оборонительной», — приводит издание слова генсека НАТО. Так, в частности, он упомянул об увеличении количества обычных вооружений.

О том, что альянсу нужно рассматривать все варианты, говорил и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Ему вторит и коллега из Германии Урсула фон дер Ляйен: «Речь идёт не только о чисто военных опциях, но и об экономических и политических».

«Мы изучим разные варианты, если не получится спасти договор, — заверил Столтенберг. — Размещение новых российских ракет — это серьёзная угроза для нашей безопасности». По его словам, НАТО не бездействует: «Мы многое делаем, но не хотим напрасно провоцировать рост напряжённости».

Все эти вопросы политики будут обсуждать во время встречи в Брюсселе, первой с тех пор, как Вашингтон и Москва заявили о выходе из ДРСМД. Европейцы, по словам автора статьи в Le Télégramme, не доверяют США и будут внимательно слушать Патрика Шеннана, который сейчас исполняет обязанности министра обороны США.