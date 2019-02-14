Le Télégramme Оригинал

Télégramme: Столтенберг обещал вести диалог с Лавровым, чтобы сохранить ДРСМД

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудить перспективы сохранения Договора РСМД. По его словам, это крайне важно для НАТО, ведь члены альянса не хотят, чтобы разразилась новая гонка вооружений, пишет Le Télégramme.
Télégramme: Столтенберг обещал вести диалог с Лавровым, чтобы сохранить ДРСМД
Reuters

 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов вести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы спасти Договор РСМД, пишет Le Télégramme. Однако дипломат не исключил никаких других вариантов в случае неудачи.
 
«Я собираюсь встретиться с Сергеем Лавровым в Мюнхене во время конференции по безопасности, потому что важно продолжать диалог с Россией», — заявил Столтенберг. По его словам,  «наша главная цель — сохранить» договор, который Москва и Вашингтон заключили в 1987 году.
 
Действие Договора РСМД должно закончиться в августе 2019 года, и НАТО призывает Россию воспользоваться этим окном в полгода, чтобы вернуться в его рамки и спасти документ, то есть уничтожить ракеты 9M729, которые, как считают на Западе, якобы условия договора нарушают. Если этого не произойдёт, то последствия будут «очень серьёзными», пригрозил Столтенберг.
 
В НАТО не хотят, чтобы разразилась «новая гонка вооружений», и там не собираются размещать в Европе новые крылатые ракеты, заверил Столтенберг. Но альянсу нужно готовиться к прекращению действия этого договора. «Я не хотел бы обсуждать результаты начатых размышлений, но мы будем едины, и наша реакция будет взвешенной и оборонительной», — приводит издание слова генсека НАТО. Так, в частности, он упомянул об увеличении количества обычных вооружений.
 
О том, что альянсу нужно рассматривать все варианты, говорил и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Ему вторит и коллега из Германии Урсула фон дер Ляйен: «Речь идёт не только о чисто военных опциях, но и об экономических и политических».
 
«Мы изучим разные варианты, если не получится спасти договор, — заверил Столтенберг. — Размещение новых российских ракет — это серьёзная угроза для нашей безопасности». По его словам, НАТО не бездействует: «Мы многое делаем, но не хотим напрасно провоцировать рост напряжённости».
 
Все эти вопросы политики будут обсуждать во время встречи в Брюсселе, первой с тех пор, как Вашингтон и Москва заявили о выходе из ДРСМД. Европейцы, по словам автора статьи в Le Télégramme, не доверяют США и будут внимательно слушать Патрика Шеннана, который сейчас исполняет обязанности министра обороны США.

 

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источник
Le Télégramme Франция Европа
теги
ДРСМД Йенс Столтенберг НАТО Россия Сергей Лавров
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