Bayerische Staatszeitung Оригинал

Немецкий профессор: Россия — страна-изгой, способная уничтожить мировой порядок

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В краткосрочной перспективе Российская Федерация представляет большую угрозу для безопасности ЕС, чем Китай, заявил в интервью Bayerische Staatszeitung профессор Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала. «Россия — это страна-изгой, которая обладает потенциалом уничтожить мировой порядок до основания», — констатировал немецкий политолог.
Немецкий профессор: Россия — страна-изгой, способная уничтожить мировой порядок
Reuters

Складывается впечатление, что Североатлантический альянс действительно раскололся на два лагеря, заявил в интервью немецкой газете Bayerische Staatszeitung профессор Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.

По его мнению, в первый лагерь вошли Соединённые Штаты и некоторые страны Восточной Европы, во второй — Германия, Франция и ряд других западноевропейских стран.

«В первую очередь это обусловлено различными позициями по вопросу российского газопровода «Северный поток — 2». К расколу также привело то, что страны по-разному отреагировали на нарушение условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — пояснил немецкий политолог.

При этом, подчеркнул Карло Масала, в ходе последней Мюнхенской конференции по безопасности стало ясно, что «альтернативы Североатлантическому альянсу, несмотря на все его проблемы, у европейских стран нет».

Профессор Мюнхенского университета бундесвера также внёс ясность в вопрос о том, кто представляет большую угрозу для безопасности Европейского союза — Российская Федерация или Китайская Народная Республика.

«В краткосрочной перспективе — Россия, в долгосрочной — Китай. Российская Федерация — это страна-изгой, которая обладает потенциалом уничтожить мировой порядок до основания, — констатировал немецкий политолог. — Китай же — восходящая супердержава с потенциалом изменить правила международной системы».

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